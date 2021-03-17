傳播妹約砲「代價200萬」　新竹三光幫仙人跳+暴力討債9人被逮

記者張君豪／台北報導

新竹縣三光幫王姓角頭（27歲）涉嫌從2020年起在新竹地區經營傳播經紀與地下賭場放貸，並教唆其下傳播妹設局仙人跳坑殺被害人，三光幫團夥成員並在新竹當地暴力討債、白吃白喝，甚至揚言砸店或逼簽本票抵債手段相當惡劣。

▲刑事局偵四大隊17日宣布破獲新竹三光幫逮捕9名集團男女成員，包含設局坑殺被害人的傳播辣妹。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊17日宣布破獲新竹三光幫逮捕9名集團男女成員，包含設局坑殺被害人的傳播辣妹。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊接獲線報後，與新竹市警局第一分局共組專案小組，並報請台灣新竹地檢署檢察官指揮偵辦，警方3月9日收網，在新竹市兵分多路逮捕王姓主嫌等9人到案，並當場起獲空氣槍2把、手機2支、三光幫派識別標誌94枚、彈簧刀1支、棍棒3支、紙扇2個、本票2張等相關證物。

警方查出，王姓角頭曾教唆旗下長腿傳播妹設局仙人跳，趁對方酒酣耳熱之際邀約開房，待被害人進房脫衣後再讓小弟闖入，聲稱被害人介入別人感情，獅子大開口要求200到300萬元遮羞費，否則恐嚇毆打被害人。

▲刑事局偵四大隊17日宣布破獲新竹三光幫逮捕9名集團男女成員，包含設局坑殺被害人的傳播辣妹。（圖／記者張君豪翻攝）

王姓角頭也曾率眾在新竹地區某間PUB擺闊邀宴，事後卻要求業者簽帳遭拒絕，直接率小弟賴帳離開，並打電話給業者嗆聲「你不給我面子你店也別開了」，揚言砸店。

今年3月，另名傳播妹經紀人也因為傳播調度問題，被王姓角頭認為踩線搶生意，遭約出毆打成傷，警方收網逮捕王姓角頭及其幫眾、設局傳播妹共9人到案說明，訊後並依違反傷害罪、毀損、恐嚇取財及組織犯罪防制條例等案罪嫌移送新竹地檢署偵辦，王男經地檢署複訊後裁定2萬元交保候傳。

【其他新聞】



►快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕



►情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪 國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

►美國太空總署被駭也求助他 台警資安硬實力NASA寫信致謝

