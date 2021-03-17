台大繁星今放榜！3所高中首次錄取　經濟系有1缺額「原因在此科」

▲台大繁星推薦今天放榜。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者許秩維

台大繁星推薦第1類至第7類學群錄取結果今天公告，共錄取345人，有1個缺額，落在經濟系，推估和要求學測數學頂標有關，另有3所高中首次有學生錄取台大。

大學甄選入學委員會今天公告110學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果暨第8類學群第一階段篩選結果。根據台灣大學資料顯示，繁星第1類至第7類學群錄取生中，54.78%（189人）是在校成績排名前1%，最低落在前17%，錄取生中學測最低落在4科42級 分。台灣大學註冊組主任李宏森告訴記者，110 學年度台大繁星推薦第1類至第7類學群提供346個名額，錄取345人，有1個缺額，落在一類組的經濟系，推估是因經濟系要求學測數學達頂標，但今年學測數學較難，數學成績好的學生多半傾向選二類組或三類組。

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李宏森表示，繁星推薦注重「校校等值」精神，第1類至第7類學群有232所高中的學生錄取台大，其中3所高中首次有學生錄取台大，包括新北市雙溪高中、桃園市新屋高中、苗栗縣三義高中。李宏森指出，繁星錄取生入學後表現都不錯，如果課業需要協助，學校會請系上教師、學長姐協助；台大 也在規劃成立輔導團，除了心輔中心外，希望能將輔導資源下放到學院跟學系，提供所有學生身心輔導協助。

繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）通過第一階段篩選後，還須參加第二階段甄試。李宏森提到，今年台大醫學系提供12個名額，24人通過篩選，有18人是學測4科滿級分（60級分），6人是學測4科59級分；牙醫系提供2個名額，4人通過篩選，1 人是學測4科滿級分，2人是59級分，1人是58級分。 李宏森補充，為達到「鄉鄉有台大人」目標，台大在個人申請管道希望組提供44個名額，報名資格除了經濟、文化弱勢學生外，今年也新增就讀非山非市地區的偏鄉高中，希望讓偏鄉學生有機會能進入台大。（編輯 ：張芷瑄）