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表態角逐2022屏東縣長　鍾佳濱：都布置好了「等開始營業」！

▲▼民進黨立委鍾佳濱堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱堵訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

2022縣市首長選舉前哨戰開打，民進黨將屏東縣列為不能輸的地方，目前黨內有意願的參選人包括立委鍾佳濱、周春米和莊瑞雄3人。針對籌備參選過程，鍾佳濱透露，目前準備中，都布置好了，現在就等開始營業。

屏東縣長潘孟安2022任期將至，民進黨黨內初選競爭激烈，有意參選的鍾佳濱地方實力深厚，1993年踏入政壇後，曾出任屏東縣長蘇嘉全的秘書；2004年出任民進黨副秘書長，隔年辭去民進黨副秘書長職務，為當時民進黨屏東縣長候選人曹啟鴻輔選，曹啟鴻當選後，鍾佳濱出任屏東縣政府縣長室機要秘書，並於2006至2014年擔任屏東縣副縣長。

針對參選屏東縣長，鍾佳濱16日在LINE TODAY「今天神回應」節目透露：「目前準備（參選）中，都布置好了，等到開始營業會翻過來。」

除了選情外，主持人阿Ken幽默詢問，鍾佳濱與名字只差一個字的網紅「鍾佳播」有什麼關係？鍾佳濱打趣地回答，這樣人家會傷心，因為他是父、我是子，也可以說是異父異母的兄弟。

至於會不會想跟「鍾佳播」合體？鍾佳濱說，自己希望可以去參加「反正我很閒」，那就代表真的很閒，他也在現場表演反正我很閒影片中的經典橋段，包括「人民的法槌、卑鄙源之助」，這讓在場的阿Ken看完直呼，鍾佳濱是被政治耽誤的網紅。

鍾佳濱除了撞名網紅，先前國民黨立委陳玉珍脫口「我的佳濱」也引發熱烈討論，對此，他本人親自解釋，兩人雖是台大畢業的，但在校期間完全沒相處，自己是歷史系、她則是中文系，「不過我喜歡圖文系，因為有女主播」。

至於遭陳玉真甜喊「我的佳濱」，他表示，買飲料小姐也很常說：「我的加冰（佳濱）、珍奶要加冰阿！」鍾佳濱說，他和陳玉珍兩人的話題，僅限於議事上的攻防，例如像是「你們要包圍主席台多久」？

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