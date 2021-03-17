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禁台灣鳳梨後　大陸推「農林22條措施」吸引台農！

▲▼金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣鳳梨被禁。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸日前宣布截獲台灣鳳梨檢疫性有害生物，自3月1日起禁止台灣鳳梨進口。17日，大陸突推出一項措施，稱將支持台胞在大陸發展農業林業。

據《新華社》報導，大陸國務院台辦、農業農村部、國家林草局、國家發展改革委、財政部、自然資源部、水利部、商務部、中國人民銀行、國家市場監管總局、供銷總社17日聯合出台《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（以下簡稱「農林22條措施」），自公佈之日起施行。

▲台農在福州,張鎧鑛,溫室,嫁接,種苗,育種,農業,農產品。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸出台政策支持台胞參與大陸農業。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

報導顯示，「農林22條措施」秉持「兩岸一家親」理念，圍繞台胞台企在農業林業領域發展涉及的農地林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷市場等方面提出具體支持措施，進一步為台胞台企提供同等待遇，支持台胞台企參與大陸農業林業高質量發展，助力鄉村振興。

報導強調，出台「農林22條措施」，是有關部門全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，推進「十四五」規劃落地實施，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策的一項重要舉措，將進一步促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞利益福祉。

農林22條措施如下：

1.台灣同胞和台資企業通過流轉取得的農村土地經營權受大陸法律保護，在土地經營權流轉合同到期後同等條件下可優先繼續租賃。

2.台灣同胞和台資企業通過流轉取得的林地經營權受法律保護，可依法進行登記、辦理權屬證書和流轉，並按照大陸政策進行經營管理。

3.台灣同胞和台資企業從事農業種植養殖配建的與生產農產品直接關聯的烘乾晾曬、分揀包裝、保鮮存儲、糞汙處置、檢驗檢疫，以及為生產服務的看護房、農資農機具存放場所等設施用地納入設施農業用地管理，可依法依規使用一般耕地。

4.台灣同胞和台資企業從事農業生產經營可申請農業保險保費補貼，同等享受農業信貸擔保和創業擔保貸款貼息支持。鼓勵有條件的地區提供貸款貼息補助，重點支持農業生產基地建設、農產品加工設施、農業投入品採購及農產品收購等生產經營貸款。

5.台資農業企業可發行公司信用類債券，進行直接融資。鼓勵商業銀行創新信用評價模式，提高台灣同胞和台資農業企業信用貸款比重，根據台灣同胞和台資農業企業融資需求特點設計個性化融資產品。

6.在福建從事農業生產經營的台灣同胞和台資企業可納入台商台胞金融信用證書和台企台胞徵信查詢應用範圍，鼓勵金融機構為其提高審貸、擔保與再擔保效率。

7.符合條件的台灣同胞和台資企業可依法依規申請相關涉農補助資金支持。

8.台灣同胞和台資企業在實施農機深松整地和免（少）耕播種的項目地區開展作業，可按規定同等申請作業補助；依照有關規定報廢危及人身財產安全的農業機械，可同等申請補貼。

9.台灣同胞和台資企業可參與城鄉冷鏈物流基礎設施建設和批發市場等項目建設運營，參與產地分揀包裝、冷藏保鮮、倉儲運輸、初加工等設施建設，對其在農村建設的保鮮倉儲設施用電實行農業生產用電價格。

10.鼓勵台灣同胞和台資企業發展鄉村特色農業、現代農產品加工業、鄉村休閒旅遊等鄉村產業，參與農村一二三產業融合發展。

11.支持台灣同胞和台資企業參與重型農機、漁業裝備、智慧農業、綠色投入品等領域的研發創新、成果轉化與技術服務。

12.鼓勵台灣同胞和台資企業依托貧困地區生態資源禀賦優勢，參與生態保護修復和生態旅遊、木本油料等特色經濟林、特色種養業等林草生態產業。

13.鼓勵台資企業申請植物新品種權。台灣同胞和台資企業依法投資畜牧水產養殖業、苗種場等，同等享受農業支持政策和優惠措施；在自由貿易試驗區範圍內可投資水產品捕撈行業。

14.台灣同胞和台資企業可依法同等從事林草重點生態工程建設、林木良種培育、造林種草、防沙治沙、經濟林生產經營、林草種苗生產經營，可同等參與林草業重點龍頭企業推薦、大陸國家林業產業示範園區申報。

15.台資企業可按規定與農墾企業開展合作，促進資源資產整合、產業優化升級。

16.支持有條件的地區設立海峽兩岸鄉村振興合作基地，深化兩岸農業融合發展，促進鄉村產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興。

17.支持符合條件的台灣農民創業園按規定申報創建大陸現代農業產業園、大陸農村產業融合發展示範園。鼓勵有條件的地區申報新設台灣農民創業園、加大對園區基礎設施和農林業設施投入。

18.鼓勵台灣鄉村建設規劃設計師到大陸從事規劃設計工作。

19.台灣同胞在大陸從事農漁業生產，可申請接受創業培訓，紮根鄉村、服務農業、帶動農民的納入農村創新創業帶頭人培育行動範圍。

20.從事水利領域設備生產的台資企業可將符合條件的產品和技術申報納入水利先進實用技術重點推廣指導目錄。

21.台灣同胞和台資企業可同等參與茶葉、水果、花卉等農林產品的國家標準起草工作，共同促進兩岸標準互聯互通。

22.支持台灣同胞、台資企業與供銷合作社系統農產品經營企業、協會合作，推介、銷售優質農產品。支持台灣同胞和台資企業參與各類線上線下農產品訂貨會、對接會，拓展大陸內銷市場。

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