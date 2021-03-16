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130人新北里民團包3車玩花蓮　返程猛撞蘇花山壁「1車全送醫5死」

記者賴文萱／台北報導

新店區復興里16日進行里民活動，要去花蓮遊玩，但卻於舊蘇花115K（東澳段）不慎撞上山壁，而遊覽車後半段車身全部爆開，而這起事故預估10人以上受傷，目前已知有5人死亡，現場仍在搶救當中。觀光局表示，事故團旅行社已派員前往現場慰問，該案有投保責任險，意外死亡200萬、意外傷害醫療20萬元。

觀光局表示，今日下午4時35分許，宜蘭縣蘇澳鎮台9線114.7K處發生遊覽車事故一案，經查該團為好視野旅行社接待之國旅團體（花蓮二日遊，共3車，130人，旅遊期間：110年3月15日至16日），隨團人員為蔡孟臻、鄭雅方、王思儀。

據旅行社通報，旅遊團發生事故的車輛為騰龍通運有限公司車號KAA-0853遊覽車，隨團人員鄭雅方。初步了解，本次事故計5人死亡（旅客溫○香、蔡○姚、陳○月、呂○禎，另1名尚待查證中），10人重傷、30人輕傷分送至羅東聖母醫院、蘇澳榮民醫院及羅東博愛醫院急救，事故原因尚待相關機關進一步調查釐清。

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觀光局表示，本案旅行社已投保華南產物保險公司之旅行業責任保險（意外死亡200萬、意外傷害醫療20萬元）。旅行社目前已派員趕赴現場慰問及處理，本局已責請旅行社協助罹難者家屬給予必要協助，並應妥善照護旅客。另本局與旅行業商業同業公會全國聯合會已成立緊急應變小組協助旅行社處理後續事宜。

▲▼蘇花遊覽車事故車輛資料。（圖／公路總局提供）

▲蘇花遊覽車事故車輛資料。（圖／公路總局提供，點圖可放大

公路總局則指出，今天下午4時35分許於台9線114.7公里處發生騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車重大事故，交通部公路總局已於當日下午4時50分成立「0316騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車事故緊急應變小組」，並與消防局相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。

該遊覽車含駕駛、導遊有45人，本次事故5人死亡、10人重傷、30人輕傷，本局已指派人員赴現場了解狀況；該行程由好視野旅行社辦理「新店復興里-花蓮二日遊」，本日為該行程第二日。

本次事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛為騰龍通運有限公司所有KAA-0853號營業遊覽大客車定檢及駕駛人游○豪資格均符合規定。該事故遊覽車車號為KAA-0853，2018年1月才出廠，過去有發生2件違規已結案，但無逾期檢驗紀錄。

▲▼舊蘇花遊覽車撞山壁。（圖／記者游芳男翻攝）

▲舊蘇花路段發生遊覽車撞山壁重大事故。（圖／記者游芳男翻攝）

公路總局南澳工務段段長陳鶴仁第一時間前往事故現場，他表示，受到這起事故影響，蘇花公路雙向阻斷中，目前以救人為第一優先。據了解，遊覽車駕駛稱是踩不到煞車，導致車體擦撞到山壁，造成車身左後方嚴重破損，但詳細事故原因還待警方了解。

這起事故發生在16日下午4時30分許，事發當時該輛遊覽車行經上述路段，因不明原因撞上山壁，有5名乘客當場失去生命跡象、10人重傷、10人以上受到輕傷。

據了解，車上包含遊客、司機、領隊在內共有44人，加上販賣物品的人員全車共有45人，而該活動為新北新店區復興里的里民活動，該活動本是要到花蓮進行兩天一夜的旅遊，沒想到卻於該處發生碰撞。警消獲報之後，於第一時間派遣多個分隊前往救援，並啟動大量傷患機制，目前現場仍在積極搶救當中。

針對這起重大事故，運安會表示，傍晚5點半已經派出調查小組前往現場了解狀況，會先進行事故調查前的蒐證。

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