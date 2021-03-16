遊覽車猛撞蘇花山壁釀5死　車輛2018年才出廠、曾有2違規

記者賴文萱／台北報導

新店區復興里16日進行里民活動，要去花蓮遊玩，但卻於舊蘇花115K（東澳段）不慎撞上山壁，而遊覽車後半段車身全部爆開，而這起事故預估10人以上受傷，目前已知有5人死亡，現場仍在搶救當中。該事故遊覽車車號為KAA-0853，2018年1月才出廠，過去有發生2件違規，但無逾期檢驗紀錄。

公路總局表示，今天下午4時35分許於台9線114.7公里處發生騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車重大事故，交通部公路總局已於當日下午4時50分成立「0316騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車事故緊急應變小組」，並與消防局相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。

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▲蘇花遊覽車事故車輛資料。（圖／公路總局提供，點圖可放大）

該遊覽車含駕駛、導遊有45人，本次事故5人死亡、10人重傷、30人輕傷，本局已指派人員赴現場了解狀況；該行程由好視野旅行社辦理「新店復興里-花蓮二日遊」，本日為該行程第二日。

本次事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛為騰龍通運有限公司所有KAA-0853號營業遊覽大客車定檢及駕駛人游○豪資格均符合規定。該事故遊覽車車號為KAA-0853，2018年1月才出廠，過去有發生2件違規已結案，但無逾期檢驗紀錄。

▲舊蘇花路段發生遊覽車撞山壁重大事故。（圖／記者游芳男翻攝）

公路總局南澳工務段段長陳鶴仁第一時間前往事故現場，他表示，受到這起事故影響，蘇花公路雙向阻斷中，目前以救人為第一優先。據了解，遊覽車駕駛稱是踩不到煞車，導致車體擦撞到山壁，造成車身左後方嚴重破損，但詳細事故原因還待警方了解。

這起事故發生在16日下午4時30分許，事發當時該輛遊覽車行經上述路段，因不明原因撞上山壁，有5名乘客當場失去生命跡象、10人重傷、10人以上受到輕傷。

據了解，車上包含遊客、司機、領隊在內共有44人，加上販賣物品的人員全車共有45人，而該活動為新北新店區復興里的里民活動，該活動本是要到花蓮進行兩天一夜的旅遊，沒想到卻於該處發生碰撞。警消獲報之後，於第一時間派遣多個分隊前往救援，並啟動大量傷患機制，目前現場仍在積極搶救當中。

針對這起重大事故，運安會表示，傍晚5點半已經派出調查小組前往現場了解狀況，會先進行事故調查前的蒐證。

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