強調iPhone 12「真的很耐用」　蘋果最新影片回應安卓陣營

特約記者洪聖壹／綜合報導

這兩個月來 Android 新旗艦手機不間斷，有的強調手機軟硬體整合能力、有的強調微拍能力、有些遊戲效能，華為也推出最新折疊手機，倒是 Apple 公司上週末默默釋出了一支官方宣傳影片，強調的是 iPhone 12「真的很耐用」。

影片當中有一名「廚藝似乎很高強的廚師」，一邊放著音樂、一邊開始展現他的廚藝，只看到過程中，這個廚師又是撒麵粉、又是倒牛奶、又是切菜的，完全不用去在乎自己有一支售價 26,900~32,000 元的手機在桌邊，而且時不時還倒了下來。

鏡頭最後帶到這名廚師在「完事」了之後，簡單把手機拿去洗手檯沖洗。Apple 透過這支廣告說明 iPhone 12 支援正宗的 IP68 防水防塵，證明 iPhone 12 真的很耐用。當然啦！Apple 公司這支影片很明顯是要強調手機不止耐摔、耐用，而且耐髒，有點像是回應最近 Android 陣營大打手機覆蓋大猩猩第 7 代康寧玻璃。

Apple iPhone 12 系列是自有 iPhone 以來，頭一次一口氣推出 5.4 吋的 iPhone 12 mini、6.1 吋的 iPhone 12、6.1 吋的 iPhone 12 Pro 以及 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 四款定位不同的型號，四支手機廣角鏡頭感光元件大幅提升，並且全數支援 MagSafe 無線充電，全數也都採用 A14 Bionic 晶片組，支援 5G 行動通訊與雙卡雙待。

從最新一季的 Apple 公司財報可以看出，iPhone 營收 656 億美元，同年增長 17%。市場研究機構《Counterpoint Research》的相關數據，iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 在 10 月上市之後，僅靠兩周的銷量就拿下該月份的銷售冠軍，銷售量分別是 16% 與 8%，而這兩支手機的銷量，也占據了當月全球 5G 手機銷量的 1/4。而（CIRP）的研究數據當中也指出，iPhone 12 系列自 2020 年 10 月至 11 月，在美國市場就佔了整體 iPhone 銷量的76％，其中最受歡迎的是 6.1 吋的 iPhone 12，佔了總銷售的 27%。

上述數據可以表明，iPhone 12 上市確實是 Apple 公司在第一季業績成長的絕對因素，同時也說明手機在各方面滿足多數消費者。不過看了影片之後，其實不管防水防塵做得再完整，記者仍不建議這樣使用手機，雖然手機剛開始不會因為這樣損壞，不過日子一久了，手機還是有損傷的疑慮，像是收音孔堵塞、揚聲器效果降低，尤其麵粉粉塵在充電口附近累積，是需要細心清除，否則都會影響手機充電、資料傳輸的。

所以建議消費者還是多一點小心、才能用得安心，以廚師或者工人這兩個職業為例，如果想一邊播放音樂、一邊工作，會建議把自己的 iPhone 12 放置在一個安全的地方播放，或是用無線的形式連接藍牙音箱。