國中妹拼會考「苦讀到凌晨2:00」　神人邏輯開勸：考上也不適合

▲原PO妹妹為了應考，每天都讀到凌晨2點才睡。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

準備考試對學生來說是日常，為了考出好成績，不少學子專心上課，放學到補習班報到，回家還繼續苦讀，但這樣讀書，就被網友神邏輯破解。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說妹妹要準備會考，每天都讀到半夜2點，讓他很擔心「該怎麼勸導她早點睡？」也不禁發起閒聊「大考讀到半夜真的有用嗎？」

這位網友文中表示，妹妹現在要考會考了，每天都讀書讀到半夜2點，他有試著叫妹妹早點睡，但都沒有效果，而且妹妹的成績感覺也沒有上去特別多。原PO就說，他以前考基測的時候，去補習完回家就是馬上洗澡，甚至玩電腦放鬆，然後就休息，「雖然成績沒說很好，至少也有PR 83」，不禁求助要怎麼勸導妹妹早睡。

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▲原PO心疼又擔心妹妹，「每天只睡4小時，這最好吸收的進去。」（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，許多人也認為妹妹這樣很母湯，「沒睡飽沒用，記憶力非線性崩跌」、「我大考前一個禮拜都早睡養足精神，因為學習是累積來的，最後一個禮拜抱佛腳不會比較好」、「國中不用讀這麼晚，9～10點就可以睡了」、「小考還可以 升學大考這種範圍很大的考試 成績是靠長期。」

還有一位網友神邏輯分析，「必須經常讀到半夜才能考上的學校，代表這間學校本身就不適合你去就讀。」直說高中要學的內容比國中多太多，如果硬逼自己考上一間「超出自己能力太多」的學校，將來很容易跟不上同學。

也有人表示，妹妹這麼用功不是壞事，但感覺以後只會更累，「國中如果需要念到半夜高中會更慘」、「會考就要讀到半夜兩點的話，上高中會很辛苦喔」、「國中這樣讀真的有問題，而且會發育不良吧！」