打電話手勢「不是比6」　小孩一伸手驚呆網：代溝了啦！

記者曾筠淇／綜合報導

許多人在講話時，都會搭配豐富的手勢，像是打電話，就會順勢比出「6」。不過，一名網友日前卻發現，現代的小朋友要比「打電話」的動作時，已經不會伸出大拇指跟小指頭了。貼文曝光後，立刻引發熱議，還有人回應，「平平放耳朵邊好可愛哈」、「時代的眼淚」。

▲打電話比6已經過時了？（圖／記者曾筠淇攝）

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這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「打電話這個動作你會怎麼比」為題丟出討論，提到每次要表示打電話時，他就會毫不猶豫的比出「6」；然而，他最近卻發現小朋友已經不會那樣比了，取而代之的是「平平的手掌」，讓他苦笑這就是世代的差異。

▲小朋友比「打電話」的動作已經不是6了。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「手掌平平的放耳朵不會跟捂耳朵搞混嗎」、「以前話筒像6呀，現在都是拿手機平的，可能有人家裡連市話都沒牽了」、「完了！比6的都是老人了」、「現在巧虎教具送的玩具手機都做成智慧型手機的樣子了」、「我也是比6」、「代溝了啦」、「天啊，我也比6」、「玩過一角兩角三角形的都會比6吧」、「完了！我老了」。

還有不少人都表示，「我外甥女比打電話手勢就是手平平貼臉頰」、「之前看到影片也很崩潰」、「看小朋友多大啊，我女兒3歲叫她比6比不出來」、「我也是比6啦，之前也看過小孩手平平的放耳邊」、「我兒子是平平的放耳朵沒錯」。