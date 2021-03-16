2歲童機上遺失巴斯光年「重返家」！媽騙出任務...收到照片秒落淚

▲美國西南航空為2歲的哈根找回忘在飛機上的巴斯光年。（圖／翻攝自西南航空臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名年僅2歲的男童哈根（Hagen）與最愛的玩具「巴斯光年」形影不離，日前與家人搭乘西南航空班機從加州飛往德州參加喪禮，不料等到租車離開時母子倆才發現，巴斯光年竟被忘在飛機上，31歲的母親戴維斯（Ashley Davis）只好騙道，「巴斯光年正前往太空執行任務」，以求安撫孩子情緒。

當戴維斯最後收到一封來自航空公司的包裹，打開後竟發現巴斯光年、出「太空任務」的照片，以及一封手寫信，她當場感動到激動落淚。

▲哈根與巴斯光年。（圖／翻攝自西南航空臉書）

根據美媒《紐約郵報》，哈根不久前從加州搭飛機至德州達拉斯的愛田機場（又稱勒夫機場，Dallas Love Field），該航班最終降落在阿肯色州的小石城，幸好當地的航空光司工作人員意外地在機上發現一雙寫著「哈根」的靴子，巴斯光年就在裡面，該名人員透過系統調閱出當日乘客名單，證實失主確實是2歲的哈根。

之後，西南航空（Southwest Airlines）貼心地將巴斯光年寄回給小失主哈根，包裹內還附有巴斯光年坐在飛機駕駛座、站在機場跑道上「出太空任務」的照片，以及一封手寫信。

▼航空公司為巴斯光年拍下「出任務」的照片。（圖／翻攝自西南航空臉書）

▲來自巴斯光年的信。（圖／翻攝自西南航空臉書）

信中寫道，「至哈根總指揮官：我非常榮幸能在完成任務後回到您身邊，在我離開的這段時間，我完成了在阿肯色州小石城機場與太空發射站的探險，這趟旅程教會我許多事物、帶給我很多啟發，我非常感謝能重回我的小夥伴身邊。」

西南航空將該則感人事蹟分享在臉書粉絲專頁，還PO出哈根收到遺失的巴斯光年以後興奮、幸福的表情。

事後，男童母親戴維斯接受電視台ABC10的採訪時，引述《玩具總動員2》的台詞，「這個世界充滿善良的正面能量，竟能有人願意花時間為陌生人做出這一切！對於我們，這是我們的整個世界。」

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