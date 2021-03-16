醫美富爸也慘了！兒撞死女騎士　診所爆「封騎樓」迫學童走馬路

▲台中醫美富少撞死女騎士，診所遭爆用門簾及玻璃把騎樓圍成室內範圍。（圖／記者鄧木卿攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名彭姓女騎士7日凌晨在忠明路上，遭張姓高中生開賓士高速撞飛昏迷9天後不治。張男父親遭網友起底是台中一家醫美診所院長，此外，彭女車禍地點旁邊，正巧是國軍台中總醫院中清分院，正是張男父親曾擔任過10多年婦產科主任的醫院，警、政、商關係良好。現再傳出，張家的醫美診所疑似違規占用騎樓，用門簾及玻璃將騎樓圍成診所室內範圍，造成隔壁國小學童根本無法行走。

賓士富少今天在母親陪同下前往派出所做筆錄，母子倆搭著一般小轎車，繞了派出所兩圈後才下車，原本傳出張男要前往彭女靈堂上香，又因媒體大陣仗嚇到龜縮。

張男撞車後遭網友瘋狂起底，查出張男是台中一家醫美診所院長之子，張父曾任國軍台中總院中清院區婦產科主任，警政商關係良好。

一名前立委助理也在臉書貼文指出，該家診所曾多次遭民眾投訴，用門簾及玻璃把騎樓圍成診所室內範圍，造成隔壁國小學童跟路人無法行走騎樓。但介入處理後，診所人員竟透過管道找上他，希望能「見面聊聊」，讓他印象深刻。

▲台中忠明路賓士撞機車，女騎士搶救不治。（圖／資料照片）

▲醫美富少撞死女騎士案，其父開業之診所遭前立委助理爆疑似違規占用騎樓。（圖／當事人授權）

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