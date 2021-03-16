「蔡英文踩礁」當年真相還原　楊長鎮：潘忠政力邀並安排導覽

▲蔡英文探勘藻礁。（圖／取自珍愛藻礁公投發起人潘忠政臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委鄭運鵬PO照批評國民黨立委，以保護為名勘查藻礁，但「踩進藻礁岸」質疑作秀；而藻礁公投領銜人潘忠政則貼出總統蔡英文過去也曾踩在藻礁上的照片。對此，當年擔任小英基金會社會力發展中心主任楊長鎮16日回憶，當年是如何在潘忠政的指導下進入海岸。

立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍15日率朝野立委、行政單位與環團考察桃園大潭藻礁，被民進黨立委鄭運鵬直擊批評「腳踩藻礁」；潘忠政則透過臉書，貼出一張蔡英文過去也踩在藻礁上的照片反擊，「感念當年蔡英文到藻礁區一起對藻礁溫柔放情。」

對此，當年時任小英基金會社會力發展中心主任楊長鎮16日透過臉書，分享過去潘忠政是如何聯繫上小英基金會，以及潘忠政是如何指導大家進入海岸，腳該落在哪裡、不該落在哪裡，都是潘忠政指導的。

楊長鎮表示，潘忠政是他尊敬的鄉土工作者，長期奉獻也很佩服，當年為了推動「觀新藻礁」的保護，他幾乎孤軍作戰，非常辛苦。他回憶，當時在小英基金會服務，跟潘忠政聯繫後，知道他很期待當年的董事長蔡英文前去關心，因此安排了那次很有意義的行程。

楊長鎮指出，後來各界有相當的回應，大幅提升對觀新藻礁的關心，目前為止，當年大家關心的「觀新藻礁」已經劃為保護區，獲得一定的保護，「觀新藻礁」的永存，應該是審慎樂觀的。

楊長鎮說，當年已經知道藻礁可貴，在潘忠政的指導下進入海岸，小心翼翼觀察多孔構造的藻礁，腳該落在哪、不該落在哪，都是由潘忠政指導，「我想，帶路的潘老師應該還記得當時的畫面」。

至於後來潘忠政提出新的「大潭藻礁」區，楊長鎮說，這也值得保護，持續他的努力，他有他的立場和觀點，我們應該給予尊重，好好討論整體的環境策略選擇，彼此對話、尊重，關心環境的朋友如果惡言相向，這會是台灣環境運動最大的遺憾，最錯誤且無補於事。

當年也參與蔡英文走訪「觀新藻礁」行程的幕僚表示，確實如楊長鎮所言，2013年前後，潘忠政多次聯繫基金會時任社會力發展中心主任的楊長鎮，表達希望當時的基金會董事長蔡英文走一趟「觀新」藻礁區。

這位幕僚表示，當時潘忠政邀約的理由是，包括大潭等區都在當時政府的漠視下被污染破壞，只剩下這區有完整的生態系必須保存，只是當時吳志揚的桃園市府，一直以各種理由拖延，不願意設立保護區，潘忠政希望小英的出現可以讓這個案子獲得支持。

基金會前幕僚表示，當年基金會內部在討論時，許多環團朋友其實對潘忠政都不太熟悉，但蔡英文認為他是一位願意關心環境的志工，不應該讓他孤軍奮戰；後來才基於這樣的心情，要求幕僚安排這項行程。

基金會前幕僚說，當天現場是由潘忠政帶領、全程導覽，成員可以或不可以經過哪些路徑，都是由他安排，行程結束後蔡英文也在訴求設立「「觀新藻礁保護區」的看板上，寫上「藻礁永存」四個字聲援；同年7月，吳志揚市府在輿論壓力下，宣布劃設「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」。

這位幕僚說，近來潘忠政為了藻礁公投，拿蔡英文當年聲援「觀新生態區」的留言「藻礁永存」，移花接木為三接廠址附近的「大潭藻礁區」，更以蔡英文「也踩藻礁」護航國民黨立委，大家也是無奈，「這是對人信任的最深刻挑戰」。