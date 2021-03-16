賴士葆爆：蔡政府與LINE高層建立「綠色通道」　下架不合意訊息

▲總統蔡英文。（資料照／翻攝蔡英文臉書）



記者蕭羽耘／綜合報導

珍愛藻礁公投連署獲得廣大民眾支持，儼然成為藍綠政治攻防議題。對此，國民黨立委賴士葆15日認為，蔡政府始終不澄清假新聞，帶風向汙衊護藻礁公投是國民黨的陰謀、反年改的報復行動等不實指控，他更爆料，蔡政府與LINE高層建立「綠色通道」，只要在LINE群組發現不合意的訊息，就以假訊息名義要求下架或遮蔽。

賴士葆在臉書發文指出，藻礁公投連署領銜人潘忠政的臉書帳號，日前被限制使用，30天內不能直播、下廣告；核能流言終結者創辦人黃士修因為發表公開聲援藻礁連署文章，前一陣子臉書也被檢舉警告。

賴士葆說，很多人有被臉書限制和警告的經驗，但是可以歸納出，凡批評或牴觸蔡英文或民進黨政策的就易遭到限制和警告。臉書的演算法是短時間內收到大量的檢舉信就會對該帳號警告或限制使用功能，因此被豢養的1450就是利用這個機制擔任政府黑手打壓異己，限縮台灣的網路言論自由。

「蔡英文是三軍統帥，說她也是網軍統帥並不為過。」賴士葆批評，否則網路上帶風向汙衊護藻礁公投是國民黨的陰謀、是反年改的報復行動，這些都是假新聞，蔡政府的事實查核中心為什麼不澄清？為什麼縱容側翼和網軍有組織有計畫地在網路上無限上綱地進行汙衊抹黑？

他更驚爆，「2018年國安局長彭勝竹在立法院證實，國安局確實有監控社群媒體有關影響國家安全、詆毀國家元首、擾亂社會安定、扭曲政府政策的公開貼文。」蔡政府推動《國安五法》內容及於網路空間，據了解，政委羅秉成在2019年7月就曾召開執法機關向LINE公司調取資料機制會議，與LINE高層建立「綠色通道」，只要在LINE群組發現不合意的訊息就以假訊息名義要求下架或遮蔽。