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想吃雞塊！她偷跑去麥當勞狂嗑　吃素男友怒分手：妳劈腿

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲情侶因為「麥當勞雞塊」面臨分手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

情侶之間有時會因個性、價值觀而吵架，甚至飲食習慣的不同也可能引發爭吵。國外一名女子在吃純素男友的鼓勵下開始吃素，但她偶而還是會很想吃念麥當勞雞塊，所以有時會跟男友說要去超市購物，但其實是偷偷跑去麥當勞大嗑雞塊。隨著次數越來越多，男友也開始起疑，甚至懷疑女子劈腿，氣得要和她分手。

一名女子在論壇「Reddit」上發文表示，她的男友從18歲起就一直是素食主義者，2人已經交往近3年，去年開始同居後，男友希望她也可以一起吃素。原PO表示，「起初一開始沒關係，但我真的越來越想念麥當勞的雞塊，甚至夢到被雞塊包圍，我還會看著別人去麥當勞的影片感到非常忌妒！」

▲原PO陪男友吃素，但卻忍不住雞塊的誘惑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子無奈發文。（圖／翻攝自reddit）

由於按耐不住想吃的慾望，女子決定每周2次到麥當勞享用雞塊，但都跟男友說要去超市購物，其實是去麥當勞偷吃雞塊，且吃完後會再跑去超市買一些不需要的物品，以免男友起疑，所以起初男友十分相信。但隨著時間拉長、次數越來越多，男友開始懷疑原PO欺騙他，「他指責我騙他，因為我離開家的次數很多次，又拒絕讓他和我去，然後他就和我分手了。」

原PO無奈表示，「即使我都已經跟他坦承我是去麥當勞偷吃雞塊，但他還是堅信我只是在掩蓋我和另一個人一起睡覺，我到底該怎麼證明我沒有騙他？我從來沒想過這段關係會因為這麼愚蠢的事情而結束！」

麥當勞雞塊,麥克雞塊。（圖／達志影像／美聯社）

▲女子沒想過自己會因為「麥當勞雞塊」被分手。（圖／達志影像／美聯社）

對此，許多網友在下面回覆表示，「給他看銀行帳單」、「拿發票給他看」、「拿Google Map的時間軸出來證明」等等。不過也有不少網友認為，情侶間最重要的就是信任，原PO起初就不應該欺騙男友，這就是她必須付出的代價。

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關鍵字：

Reddit麥當勞雞塊

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