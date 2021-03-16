人龍等結帳！大媽狂問收銀「哪種好」　她神回1句秒逼退

▲全聯深受許多婆媽喜愛。（圖／資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

全聯福利中心遍布全台，是許多家庭主婦買菜的好去處。不過一名女網友排隊結帳時，遇到一名大媽拿著醬油瘋狂詢問收銀員「哪一種好吃呀」、「有沒有防腐劑啊」等問題，讓收銀員無法好好幫客人結帳，這時女網友脫口神回一句話立刻逼退大媽，讓眾人大讚「民族的救星」。

一名女網友15日在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享親身經歷，指她在全聯排隊等結帳時，有一名大媽拿著薄鹽醬油到結帳櫃台，打斷正在結帳的收銀員詢問，「小姐啊 這醍醐跟薄鹽那一種好吃啊」，收銀員先是回，「每人口感不同，沒辦法跟你講解」；這時大媽又接著問，「這兩種有什麼差別啊」、「這薄鹽有沒有防腐劑啊」，收銀員向大媽解釋，由於排隊人潮多，必須先幫客人結帳，請她稍等。



怎料大媽不死心又問，「這從哪裡看防腐劑啊」，收銀員頓時無言以對，這時原PO跳出來向大媽解釋，「阿姨沒防腐劑的時間都在三天內，除非妳這瓶三天內能喝的（得）完，不然通常都有加防腐劑的」。此話一出立刻讓正在結帳的客人和收銀員全笑翻，大媽才心甘情願將醬油拿回去放。原PO表示，收銀員不斷向她道謝，「我說別客氣、我懂得」。

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▲女網友將事發經過PO網，引發網友熱議。（圖／記翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

貼文一出，網友們紛紛留言「收銀已經夠忙了，可以不要一堆雜事去煩收銀人員嗎？！」、「智慧的化解」、「救了收銀小姐一命」；也有人打趣地笑回「收銀員是不是被阿桑問到忘記可以按請支援收銀」、「你的一席話應該會讓阿桑這輩子不喝醬油」。

不過也有人勸說，「老人家有時比較不懂，是因為知識水準比不上年輕人，其實可以包容她們一下，只要她們不是惡劣霸道，都可以幫忙的」。