「一團黑黑的」離奇畫面曝！24歲騎士和砂石車碰撞亡　家屬蹲地哭

記者陳俊宏／綜合報導

台中市大里區環河路一段發生死亡車禍，一名24歲謝姓機車騎士和一輛砂石車發生碰撞慘死，家屬趕到現場痛哭失聲。警方調閱監視器，也比對擦撞痕跡，初步判斷可能是騎士不明原因離奇自摔，但詳細過程還需要進一步調查。砂石車駕駛則說，看到「一團黑黑的」才停下。

警方調查，15日中午12時3分許，吳姓砂石車駕駛（69歲）沿環河路一段慢車道往烏日方向直行；同向謝姓騎士因不明原因滑倒後，與砂石車右後輪發生碰撞當場死亡。吳男經測無酒精反應，謝男因當場死亡未檢測酒精濃度。

▲▼謝男當場死亡，家屬蹲地痛哭。（圖／東森新聞）



砂石車駕駛受訪時表示，「我看前面就沒有機車，是他從後面來啊，也沒感覺有撞擊聲啊，那時候是看怎麼有一團黑黑的，我才停下來」，發現對方已倒下。

騎士家屬接獲惡耗，趕到現場痛哭失聲，難過蹲在地上，看到肇事駕駛就在旁邊，氣得追過去質問，「才剛畢業而已，一個孩子栽培到這樣，你看要怎麼辦」、「一個孩子才剛出來上班，你看要怎麼辦？」警方表示，謝男大學剛畢業，目前在某間大學的資訊管理室擔任約聘職位。

▲▼當時砂石車開在最前方，後方還有3輛機車。（圖／東森新聞）



警方緊急調閱附近監視器，企圖還原車禍過程，只見畫面中砂石車開在最前方，後方還有3輛機車，第3輛就是死者，他揹側背包緩緩跟在最後面，離奇的是，前面兩輛機車都安全通過砂石車旁邊，只有他不明原因突然倒地。

警方在現場採證比對，機車左右兩邊都有擦痕，右邊後照鏡還斷了，碰撞痕跡相當離奇。霧峰交通分隊小隊長王世建說，騎士因不明原因滑倒，再與大車後輪發生碰撞，初步看起來不是大車撞到機車的，至於是否是騎士自摔還要釐清。

▲▼機車左右兩邊都有擦痕，右邊後照鏡還斷了，碰撞痕跡相當離奇。（圖／東森新聞）



▼69歲吳姓砂石車駕駛說，看到一團黑黑的才停下。（圖／東森新聞）