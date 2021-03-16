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福原愛出遊高帥男2招可解　美女律師點名「好姐妹」讓謝震武笑翻

記者黃翊婷／綜合報導

日本桌球天后福原愛被拍到和高帥男同遊橫濱，雖然她否認不倫關係，並強調2人在飯店、住家留宿是住不同房間，但還是飽受外界批評。律師李怡貞提出2招解套方式，一種是想辦法讓法官相信自己的清白，另一種則是證明和高帥男是「好姐妹」關係。

李怡貞日前在談話性節目《震震有詞》中提及福原愛的不倫爭議，她認為，已婚男女在半夜跟其他人密會、密遊，甚至密會到去飯店開房間，還過夜那麼多天，其實這些行為在法院上都會被認定為「逾越一般正常男女交際的標準」，這時候配偶是可以提告侵害配偶權的，畢竟這個行為就是會使人非議，會讓人覺得幹嘛沒事去開兩個房間。

▲福原愛。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

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▲福原愛否認不倫，但還是無法平息各界輿論。（圖／翻攝自Facebook／福原愛，下同）

李怡貞接著分析，福原愛強調與高帥男不論是在飯店還是家裡，都是住不同房間，但在法律上，這要花非常多力氣去反證，如果想要解套，第一招是讓法官相信兩人真的都是清清白白的，雙方之間真的沒有什麼特殊關係。

至於第二招，李怡貞說，高帥男號稱是橫濱的大谷翔平，想要說服法官，就只能證明高帥男是同性戀，「他是我的姐妹這樣子，他都有在參加平權的運動，我們是好姐妹在談心這樣而已，或許有用。」主持人謝震武聽到這裡，一度忍不住當場笑出來。

網友們也紛紛在影片底下留言表示，「再怎麼樣也不能搞不倫啊！實在太任性、太不負責任了」、「福原愛不是柔弱的女人，從小南征北討的歷練，以及長年承受的魔鬼訓練，她不是一個普通女人」；不過，也有不少網友留言力挺福原愛，認為她是因為還無法適應異國婚姻，才會發生這樣的事，「愛醬要再學習，別想得太嚴重、敏感。」

▼江宏傑和福原愛被爆出正在協議離婚。

▲顏擇雅談江宏傑、福原愛婚變。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

▲福原愛與江宏傑。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

▲福原愛與江宏傑。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

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