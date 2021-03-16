電梯故障！保全卡15分開門一跳踩空　「墜B3慘死」躺9小時被找到

記者許力方、游宗樺／台北報導

台北內湖區基湖路商辦大樓15日早上發生一起離奇命案，早班保全上班時，發現大夜班76歲的許姓男子失蹤了，調閱監視器赫然發現，他晚上搭電梯時碰到故障，受困1、2樓之間，為了脫逃自行打開電梯門爬出，結果一腳才踏出就踩空，狠很墜落地下3樓慘死，被發現時夾在電梯縫隙中已經死亡多時。

警方調查，許男擔任大夜班保全，當天晚間8時50分，身穿藍色襯衫、背心，拎著水瓶要去裝水，搭乘電梯從一樓往上，15分鐘後卻消失，不慎摔死，由於事發當時，商辦大樓已經沒有人，錯失黃金救援時機，直到隔天清晨6時早班交班找不到人，調閱電眼察看，才知道許男於前一晚9時6分左右墜落，被發現時已經明顯死亡。

▲內湖商辦大樓發生保全墜落電梯井身亡意外。（圖／記者游宗樺翻攝）



監視器畫面拍下，電梯上升過程中發生故障，卡在1、2樓中間，他坐在地板上，雙手用力掰開電梯內、外門，看到一樓地板後，他側過身、腳懸空，從車廂縱身向外跳，沒想到失足踩空，下一秒墜落地下3樓電梯井內。

同事低調地說，許男在這裡已經十多年，「他很熟悉這邊環境」，是個好好先生、很盡責，而過去做保全已經十多年，退休後堅持機動兼差代班工作，只要哪邊缺人就會從東湖出門工作，家人也都能體諒他的辛苦，沒想到這一晚沒回家，竟碰上意外斷送了性命。

專家則表示，遇到電梯故障時「不能開、絕對不能開！」因為車廂已經故障，難以確認停在哪一樓，待在裡面是最安全的。

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