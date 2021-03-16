　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電梯故障！保全卡15分開門一跳踩空　「墜B3慘死」躺9小時被找到

記者許力方、游宗樺／台北報導

台北內湖區基湖路商辦大樓15日早上發生一起離奇命案，早班保全上班時，發現大夜班76歲的許姓男子失蹤了，調閱監視器赫然發現，他晚上搭電梯時碰到故障，受困1、2樓之間，為了脫逃自行打開電梯門爬出，結果一腳才踏出就踩空，狠很墜落地下3樓慘死，被發現時夾在電梯縫隙中已經死亡多時。

警方調查，許男擔任大夜班保全，當天晚間8時50分，身穿藍色襯衫、背心，拎著水瓶要去裝水，搭乘電梯從一樓往上，15分鐘後卻消失，不慎摔死，由於事發當時，商辦大樓已經沒有人，錯失黃金救援時機，直到隔天清晨6時早班交班找不到人，調閱電眼察看，才知道許男於前一晚9時6分左右墜落，被發現時已經明顯死亡。

台北市大樓70歲男墜落電梯井身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲內湖商辦大樓發生保全墜落電梯井身亡意外。（圖／記者游宗樺翻攝）

監視器畫面拍下，電梯上升過程中發生故障，卡在1、2樓中間，他坐在地板上，雙手用力掰開電梯內、外門，看到一樓地板後，他側過身、腳懸空，從車廂縱身向外跳，沒想到失足踩空，下一秒墜落地下3樓電梯井內。

同事低調地說，許男在這裡已經十多年，「他很熟悉這邊環境」，是個好好先生、很盡責，而過去做保全已經十多年，退休後堅持機動兼差代班工作，只要哪邊缺人就會從東湖出門工作，家人也都能體諒他的辛苦，沒想到這一晚沒回家，竟碰上意外斷送了性命。

專家則表示，遇到電梯故障時「不能開、絕對不能開！」因為車廂已經故障，難以確認停在哪一樓，待在裡面是最安全的。

►碧歐斯超大罐「無油卸妝水」才215元

▲▼內湖保全墜電梯警慘死。（圖／東森新聞）

▲▼內湖保全墜電梯警慘死。（圖／東森新聞）

ET快訊
只准報醫學院！媽逼重考9年　日女崩潰弒母+分屍：終於消滅怪物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

電梯故障！保全卡15分開門一跳踩空　「墜B3慘死」躺9小時被找到

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」雙腿開放性骨折

板橋載瓦斯大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮刀攔車…下一秒超糗

快訊／台中機車撞腳踏車女騎士「滑行40公尺」爆炸！1無生跡1重傷

「被人渣醫生欺負！」控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了

火燒台中大肚山！　燃燒面積2千平方公尺...鄰近溫泉飯店

嘉義女控3人同床被性侵！她作證「表姊80kg以上」男友無法幫脫褲

館長槍擊案「幕後金主」落網　館長臉書回應：上天保佑

學妹淚控被帶到禁區性侵　醫辯「自願」！醫界人士曝下場：走定了

控馬偕醫性侵！學妹曝「關鍵對話截圖」　他邪笑：來約一下

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

寶貝「鵝子」穿漂亮新鞋散步 ❤　媽縫到手破堅持完成！背後藏洋蔥

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

電梯故障！保全卡15分開門一跳踩空　「墜B3慘死」躺9小時被找到

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」雙腿開放性骨折

板橋載瓦斯大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮刀攔車…下一秒超糗

快訊／台中機車撞腳踏車女騎士「滑行40公尺」爆炸！1無生跡1重傷

「被人渣醫生欺負！」控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了

火燒台中大肚山！　燃燒面積2千平方公尺...鄰近溫泉飯店

嘉義女控3人同床被性侵！她作證「表姊80kg以上」男友無法幫脫褲

館長槍擊案「幕後金主」落網　館長臉書回應：上天保佑

學妹淚控被帶到禁區性侵　醫辯「自願」！醫界人士曝下場：走定了

控馬偕醫性侵！學妹曝「關鍵對話截圖」　他邪笑：來約一下

電梯故障！保全卡15分開門一跳踩空　「墜B3慘死」躺9小時被找到

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」雙腿開放性骨折

亞亞爆被排擠「控高以馨心機重」　她氣炸：妳嫌我朋友窮！

AZ疫苗血栓風暴　德國、法國、義大利加入「暫停施打」行列

17歲文淇爆熱戀「3千萬頂流男星」！　網瘋猜劉昊然…工作室秒回5字

福原愛婚變》從小愛哭的殘酷真相　小愛人格扭曲鑄成婚姻悲劇

吳崑玉／和平的偽善：一國兩制宣告死亡　九二共識密不發喪

蘇育平／教宗在伊拉克宗教大和解關鍵　伊拉克沒內爆全因「他」！

台體男排勝中興　本屆進決賽雖難仍要一搏

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

社會熱門新聞

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

嘉義女控被性侵！她作證「表姊80kg以上」護男友

機車撞腳踏車女騎士滑行40公尺起火燃燒

槍擊案幕後金主落網　館長回應：上天保佑

火燒台中大肚山！燃燒面積2千平方公尺

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

學妹控馬偕醫性侵！他邪笑：來約一下

無照富少母鞠躬道歉　3頁聲明曝：兒子正在接受治療

護理師拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！

女指控被帶入醫院管制區性侵

39歲學霸警官墜橋亡！憾留9歲、6歲兒女

更多熱門

相關新聞

見甜美OL上公車　色保全竟拉褲襠套弄

見甜美OL上公車　色保全竟拉褲襠套弄

新北市一名擔任保全的27歲林姓男子，15日上午10時許，在板橋區民生路搭乘918號公車，期間一名24歲的上班族女子上車後，坐在他旁邊，林男見她長相甜美不禁起了色心，竟當著她面前，直接拉開褲襠，掏出生殖器套弄，女子驚嚇告訴司機。

行政妹兼保全「門外提神5分鐘」　住戶嗆罰3千

行政妹兼保全「門外提神5分鐘」　住戶嗆罰3千

業務來推銷！40隻保鑣大軍嚇跑他

業務來推銷！40隻保鑣大軍嚇跑他

夜班保全玩Switch惹議　過來人勸：缺錢再做

夜班保全玩Switch惹議　過來人勸：缺錢再做

搶犯返台未居檢　在台北爽玩3天

搶犯返台未居檢　在台北爽玩3天

關鍵字：

保全

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

不吃「日久生情」套路的3大星座

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫疑中鏢…1週後尷尬

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

展榮告白白癡公主「全部屬於妳」網high炸：公開了？

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

穗珍霸凌事件風向逆轉！　爆料者被揪3疑點

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面