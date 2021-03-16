地球持續加溫！2100年北半球6個月是夏天　春秋兩季消失

▲全球暖化讓北半球的夏天愈長愈熱。（示意圖／路透社）

記者郭家榮／綜合報導

科學家研究北半球四季的長度與起始時間時發現，夏季的天數逐漸增加，春季、秋季和冬季的天數逐漸減少，依趨勢推測，如果無法減緩氣候變遷，到了2100年，一年將有6個月是夏天，冬天將剩不到2個月，這些變化將會對環境、農業和人類健康造成嚴重影響。

綜合外媒報導，《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）一篇研究指出，1950年代的北半球四季以可預期且規律的模式出現，但隨著地球暖化影響，夏季變得愈長愈熱，冬天愈短愈暖，四季長短、日期開始不規則且劇烈，未來可能會變得更極端。

科學家發現，從1952年到2011年間，夏季平均從78天增加到95天，冬季則從76天減少到73天，而春季從124天減少到115天，秋季也從87天減少到82天。由此可見，春季和夏季開始的日期提早，秋季和冬季則較晚開始，依據研究推測，到了2100年將會有6個月的夏天，春秋冬的時間都會縮短。

▲德州降下大雪。（圖／路透）

相關研究顯示，季節變化將會對環境和人類健康帶來重大影響，例如鳥類改變了遷徙的時間、方式，或植物在不同的時間生長並開花等，這些變化會連帶影響動物及其食物來源，進而導致失衡、破壞生態系。

科學家認為，季節走向極端化可能導致更嚴重的天氣異常事件，變短的冬天將會更不穩定，容易出現強烈寒流或是冬季風暴，例如近期在美國德州和以色列出現的暴風雪。儘管一般人很難想像平均氣溫升高2度或5度的概念，不過這些敘述仍可以帶給人們對氣候變遷有不同的看法。