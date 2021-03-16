　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地球持續加溫！2100年北半球6個月是夏天　春秋兩季消失

▲▼ 全球暖化,氣候變遷。（圖／路透社）

▲全球暖化讓北半球的夏天愈長愈熱。（示意圖／路透社）

記者郭家榮／綜合報導

科學家研究北半球四季的長度與起始時間時發現，夏季的天數逐漸增加，春季、秋季和冬季的天數逐漸減少，依趨勢推測，如果無法減緩氣候變遷，到了2100年，一年將有6個月是夏天，冬天將剩不到2個月，這些變化將會對環境、農業和人類健康造成嚴重影響。

綜合外媒報導，《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）一篇研究指出，1950年代的北半球四季以可預期且規律的模式出現，但隨著地球暖化影響，夏季變得愈長愈熱，冬天愈短愈暖，四季長短、日期開始不規則且劇烈，未來可能會變得更極端。

科學家發現，從1952年到2011年間，夏季平均從78天增加到95天，冬季則從76天減少到73天，而春季從124天減少到115天，秋季也從87天減少到82天。由此可見，春季和夏季開始的日期提早，秋季和冬季則較晚開始，依據研究推測，到了2100年將會有6個月的夏天，春秋冬的時間都會縮短。

▲▼德州降下大雪。（圖／路透）

▲德州降下大雪。（圖／路透）

相關研究顯示，季節變化將會對環境和人類健康帶來重大影響，例如鳥類改變了遷徙的時間、方式，或植物在不同的時間生長並開花等，這些變化會連帶影響動物及其食物來源，進而導致失衡、破壞生態系。

科學家認為，季節走向極端化可能導致更嚴重的天氣異常事件，變短的冬天將會更不穩定，容易出現強烈寒流或是冬季風暴，例如近期在美國德州和以色列出現的暴風雪。儘管一般人很難想像平均氣溫升高2度或5度的概念，不過這些敘述仍可以帶給人們對氣候變遷有不同的看法。

ET快訊
只准報醫學院！媽逼重考9年　日女崩潰弒母+分屍：終於消滅怪物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

AZ疫苗血栓風暴　德國、法國、義大利加入「暫停施打」行列

地球持續加溫！2100年北半球6個月是夏天　春秋兩季消失

剛拿到110萬劑AZ疫苗…印尼宣布暫緩施打　歐洲以外第2國

川普對台很不屑？　冷回參議員「犯台說」：我們做不了什麼

未爆彈環繞！神秘無人島藏北美海岸　半世紀後成動植物天堂

掀翻蒙古包吹走人　「特大沙塵暴」已釀6死81失蹤

史上最大鈔票「1後面20個零」！　只夠買一條麵包「如廢紙滿地灑」

「黃沙」狂捲蒙古！強烈沙塵暴釀9死12失蹤　下一波襲南韓

緬甸中資工廠被砸　戰狼發言人回應：呼籲「民眾」合法表達訴求

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

寶貝「鵝子」穿漂亮新鞋散步 ❤　媽縫到手破堅持完成！背後藏洋蔥

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

AZ疫苗血栓風暴　德國、法國、義大利加入「暫停施打」行列

地球持續加溫！2100年北半球6個月是夏天　春秋兩季消失

剛拿到110萬劑AZ疫苗…印尼宣布暫緩施打　歐洲以外第2國

川普對台很不屑？　冷回參議員「犯台說」：我們做不了什麼

未爆彈環繞！神秘無人島藏北美海岸　半世紀後成動植物天堂

掀翻蒙古包吹走人　「特大沙塵暴」已釀6死81失蹤

史上最大鈔票「1後面20個零」！　只夠買一條麵包「如廢紙滿地灑」

「黃沙」狂捲蒙古！強烈沙塵暴釀9死12失蹤　下一波襲南韓

緬甸中資工廠被砸　戰狼發言人回應：呼籲「民眾」合法表達訴求

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」雙腿開放性骨折

亞亞爆被排擠「控高以馨心機重」　她氣炸：妳嫌我朋友窮！

AZ疫苗血栓風暴　德國、法國、義大利加入「暫停施打」行列

17歲文淇爆熱戀「3千萬頂流男星」！　網瘋猜劉昊然…工作室秒回5字

福原愛婚變》從小愛哭的殘酷真相　小愛人格扭曲鑄成婚姻悲劇

吳崑玉／和平的偽善：一國兩制宣告死亡　九二共識密不發喪

蘇育平／教宗在伊拉克宗教大和解關鍵　伊拉克沒內爆全因「他」！

台體男排勝中興　本屆進決賽雖難仍要一搏

女叫外送蜂蜜冰茶去冰　店員「貼心手段」遭反咬退費：真的很氣欸

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

國際熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

川普不屑台？　冷回：我們做不了

史上最大鈔票破萬兆　只夠買一條麵包

驚悚！男童搭機車「整條左手臂慘遭拔斷」

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

4歲幼女遭姦殺　父悲痛服毒亡

剛拿到110萬劑　印尼暫緩AZ疫苗

地球加溫！2100年北半球半年是夏天

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

韓爆紅YouTuber「臉蛋是假的」！

偵訊中嫌犯竟從下面掏出「阿公的耳朵」

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

更多熱門

相關新聞

暖化加劇！台灣「番薯變香蕉」

暖化加劇！台灣「番薯變香蕉」

溫室氣體將熱量集結到大氣中，進而導致溫度升高、海平面上升、生態系統受到破壞以及更加惡劣的天氣。學者指出，全球海平面不斷上升，台灣國土面積將不斷縮小，未來恐怕從「番薯變香蕉」，各界需要正視這件事情。

尊重祈雨傳統習俗　陳吉仲：積極調整耕作制度

尊重祈雨傳統習俗　陳吉仲：積極調整耕作制度

孕汪遇暴風雪難產　車內苦撐12小時

孕汪遇暴風雪難產　車內苦撐12小時

立委推氣候變遷行動法　邁向2050淨零碳排

立委推氣候變遷行動法　邁向2050淨零碳排

德州500災民湧入家具店！展示床上熟睡照曝光

德州500災民湧入家具店！展示床上熟睡照曝光

關鍵字：

全球暖化氣候變遷北半球夏季暴風雪極端氣候

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫疑中鏢…1週後尷尬

不吃「日久生情」套路的3大星座

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

穗珍霸凌事件風向逆轉！　爆料者被揪3疑點

酗酒30年喝4噸！他口鼻狂噴「黑咖啡液體」急送醫

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面