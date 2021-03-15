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社會 社會焦點 保障人權

嘉義女控3人同床被性侵！她作證「表姊80kg以上」男友無法幫脫褲

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小美指控表妹男友性侵。（示意圖與本案無關／記者黃克翔攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義一名女子小美（化名）日前與表妹、表妹男友等7人外出遊玩，晚上一起睡在外婆家2樓，沒想到表妹的鄭姓男友竟以手指性侵得逞，氣得她提告。對此，小美表妹出庭證稱，小美的體重超過80公斤，男友不可能輕易脫下小美的內褲，懷疑表姊是自願的。嘉義地院一審判決鄭男無罪，全案可上訴。

判決書指出，小美指控，他2020年1月30日跟表妹、鄭男等人在外婆家的2樓一起睡覺，鄭男凌晨5點多突然隔著表妹觸碰她的腿部及下體，但顧及表妹感受便沒有張揚。沒想到，鄭男竟以「很冷」為由，突然跟表妹交換位置到她身邊，直接把她的褲子脫下，除了以手指性侵之外，還將手指插進她的嘴內。

小美說，當下她不敢呼救，只能趕快穿好褲子逃到廁所，用手機傳訊息跟朋友求助，但朋友沒有回應。此時，鄭男也跟到廁所，將褲子脫下逼她用口服務，但她怕會吵醒隔壁的阿嬤，只能回「不然我用手幫你」，但她轉念一想便將鄭男推開，回房間睡覺，而鄭男抽煙完回到房間後仍動手動腳，氣得她提告性侵。

鄭男到案後坦承有對小美出手，但否認強制性交、性騷擾，辯稱當時他跟女友、小美併床睡覺，因距離太近才會處碰到小美，起初發現誤碰有將手收回，但想到之前兩人聊天有談到「分手砲」的話題，認為小美剛分手不會拒絕求歡，便大膽伸手觸摸，而小美也將身體往他靠近。

鄭男說，當晚的氣溫很低，他睡在床邊不斷發抖，便跟女友提出換到中間位置，但心中是想跟小美有進一步接觸，在撫摸小美的途中也拉了小美的褲子示意對方脫下，小美也將熱褲拉到膝蓋處，直到小美起身到廁所，他跟過去才聽到小美說「好啦！那我們回去睡覺」。

但鄭男不肯就此收手，將褲子脫下後壓小美的頭兩次示意，小美才說「那我用手幫你好了」，他考量只用手時間會很久，變決定去抽煙後回房。

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小美表妹證稱，表姊體重超過80公斤，男友無法躺著單手幫忙脫褲。（示意圖／免費圖庫pixabay）

鄭男女友證稱，她2020年1月29號晚間跟表姊小美、男友聊私密話題，談及小美去住男友家並發生關係「是打分手炮喔！」但表姊打哈哈帶過。直到同年月30日凌晨，她很快就睡著，但記得男友說會冷而交換位置，接著看到男友跟表姊去上廁所，並分開回來。

鄭男女友也說，「我當時的體重大概80公斤左右，小美的體重可能比我多一點，如果小美好好躺在床上，鄭男單手基本上能不能將小美的褲子、內褲脫掉，我是有點懷疑。」

法官甚酌，認為鄭男的確有出手處碰小美，但小美未出言、出手制止，同床的鄭男女有也未受干擾，雖然小美曾說「不要這樣」，但僅針對鄭男想脫她衣服的情況，小美也主動說以手幫忙，難認定有「強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法」等手段，因此判鄭男無罪。全案可上訴。

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