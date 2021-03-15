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爭取日本高中生疫後旅遊　桃市府發表畢旅手冊《桃園散策》

▲桃園發表畢業旅行手冊《桃園散策》。（圖／市府提供）

▲爭取日本高中生疫後桃園旅遊，發表畢業旅行手冊《桃園散策》。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取日本高中生於疫後來台灣桃園旅遊，桃園市政府15日舉辦日本畢業旅行手冊《桃園散策》發表暨SNET學者座談會。市長鄭文燦說，《桃園散策》是一本編寫給日本人認識台灣、了解桃園的書籍，精選出桃園與日本具有關聯的歷史，介紹桃園多元文化、區域景點，和日本友好城市、學校、企業連結，和大家分享桃園之美。▲桃園發表畢業旅行手冊《桃園散策》。（圖／市府提供）

▲鄭市長上任後積極拓展城市外交，和日本交流密切。（圖／市府提供）

鄭市長於介紹《桃園散策》內容說，大溪木藝生態博物館串連各館舍打造「無圍牆博物館」，壹號館前身是大溪公學校長宿舍，武德殿專門提供給警員練習劍道與柔道，另有發展超過百年的大溪木藝品；林家後代華南銀行副董事長林知延與會介紹林家歷史，林知延說，板橋林家開創者林平侯，曾在大溪開墾，大溪國小操場現也有一座板橋林家第六代成員林熊祥所題的「林本源發祥之地」紀念碑。▲桃園發表畢業旅行手冊《桃園散策》。（圖／市府提供）

▲桃園市政府辦理日本畢業旅行手冊《桃園散策》發表暨SNET學者座談會。（圖／市府提供）

日本台灣教育旅行支援學者連線「SNET台灣」的發起人之一的日本一橋大學教授洪郁如說，據日本全國畢業旅行研究協會調查，台灣是日本高中生首選畢業旅行地點，介紹台灣歷史的書籍不多，憂流於遊山玩水玩樂行程，樂見桃園推出《桃園散策》，「超前部署」台、日修學旅行的規劃。

曾到桃園旅遊的帝京大學學生上原唯說，觀看《桃園散策》後才發現原來桃園和日本有許多連結，希望有機會再親訪，也期待到桃園國際棒球場觀看一場球賽。桃園市府秘書處長顏子傑說，鄭市長上任後積極拓展城市外交，和日本交流密切，和千葉縣、成田市、宮崎縣、香川縣、加賀市締結為友好城市。為了能讓日本青年學子更加了解桃園，因此著手出版了這本《桃園散策》。

顏處長補充，《桃園散策》序文邀請長久研究台灣政治、近代史翹楚的若林正丈、華南金控副董事長林明成撰寫。全書以日文撰寫，另外製作《桃園散策》隨身手冊，外出時可以放入提袋，便於攜帶，返家後能變作L型資料夾，能夠收藏旅行中的票券、筆記。

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