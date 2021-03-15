小孩手寫「媽媽我需要你」尋人啟事！　4行字讓網心碎：希望是玩笑

▲孩子寫尋人啟事找媽媽。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

路邊的變電箱禁止張貼廣告，但日前有一張廣告牌掛在變電箱上，路過的人看了都百感交集，內容只簡單寫了幾行字，像是尋人啟事央求著「媽媽回來」，字跡和表達方式看起來都像年紀很小的孩子，實在令人鼻酸。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，有一張塑膠板掛在路邊變電箱，上頭寫著「媽媽回來，我需要妳，也想要妳陪，好不好？」右下角還畫了哭泣的表情符號，小朋友也寫上自己名字，希望能透過這種方式找回失聯的媽媽。

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雖然只有簡單幾行字，但孩子對媽媽的思念表露無遺，即便是不認識的人看了也有幾分心疼，因為此舉幾乎像是大海撈針，很難讓媽媽看到這張尋人啟事。原PO只能感嘆地說「祝他找回媽媽」，並將照片貼到臉書，或許能透過社群影響力讓這位孩子的媽媽看見。

▲希望能透過網路讓這位媽媽看見。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文曝光引發不少討論，「看著看著怎麼哭了」、「鼻子酸酸的QQ」、「你的名字很可愛，但卻發了篇洋蔥QQ」、「好讓人心疼的願望」、「好希望這是玩笑而已」。也有網友歪樓，「結果媽媽只是在7-11買東西而已」、「這是一個爸爸叫小孩寫的，因為媽媽去百貨公司週年慶逛到不知道回家煮飯。」