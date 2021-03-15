包租公婆遭割喉！全台緝凶1個月陷膠著　拜完土地公半小時抓到人

▲帶隊緝凶的小隊長認為，因土地公顯靈，他們才能順利抓到歹徒。



圖文／鏡週刊

2004年黃姓老夫妻命案，警方先逮捕嫌犯呂文昇，但另名共犯吳慶陸早已逃竄至桃園、台北縣一帶，專案小組派員北上追緝，卻處處碰壁，追查了一個多月，就在打道回府，換人交班的那個晚上，幹員們在餐廳吃飯，向業者供奉的土地工祈求早日逮捕嫌犯，沒想到上完香、吃飽飯，嫌犯竟然自投羅網！踏破鐵鞋之後，抓到兇手竟是如此戲劇性！

犯下黃姓老夫妻劫財命案的呂文昇在大肚山養雞場被捕後，警方繼續追查共犯吳慶陸的下落，一個多月後，查出他躲在桃園龍潭、平鎮一帶，同時掌握他的機車車號，台中警方派了一組人北上搜索，不過，以車追人的搜查方式，形同大海撈針。

當年抓到吳男的小隊長回憶說：「搜捕過程處處碰壁，當晚，我們準備回台中交班，換人接手，大夥在龍潭某餐廳吃飯，我看見餐廳裡供奉一尊土地公，於是率整組弟兄虔誠膜拜，祈求土地公保佑我們早日抓到歹徒。」

「老實說，那時候我們的無力感很深，也不抱任何希望，哪知道用餐完，一個弟兄走到外面抽菸，突然衝進來說，看到那輛機車了！我們士氣大振，並立刻在現場埋伏，結果不到半小時，吳慶陸就出現，也被我們逮個正著，一切彷彿冥冥中有神明保佑。」小隊長這麼說。

▼辦案警官陳聖偉透露，因死者託夢，重新訪查，最後鎖定歹徒身分。



二名歹徒落網之後，向警方供稱，案發當天，他們登門拜訪黃姓老夫婦，還陪著老夫婦看了電視節目《再見、阿郎》，接著，吳慶陸藉口友人生病，要借款50萬元，老先生拒絕，他們便露出猙獰面孔，先戴上手套，然後持預藏的西瓜刀、小武士刀，架在老先生的脖子上，逼他拿錢出來。

老先生抵死不從，出手反抗，呂文升於是持刀朝他頸部砍了多刀，老先生大叫，要妻子報警，吳男見狀抓住老太太，持刀往她的脖子、胸口亂砍，更狠的是，二名歹徒為了逼問財物藏在何處，甚至持刀割、剮老夫婦的手臂及身體，老太太欲張口呼救，吳竟一不做、二不休，隨手拿起一把利剪，死命往老太太脖子插，結果因為用力過猛，卡在她的骨頭縫隙，拔不出來。

老太太斷氣後，二名歹徒合力用膠帶綑綁老先生，但他還在掙扎，並企圖用鮮血寫下字，狠心的呂文升為了滅口，持刀猛刺老先生的胸部，老先生一命嗚呼。辦案人員告訴本刊，老夫婦是在極度痛苦、驚恐的情況下死去。

2006年，吳、呂二人被法院判處死刑定讞，但一直未執行，二年前，吳在獄中罹患癌症病逝，呂目前仍在牢裡等待槍決。

陳聖偉查訪之後，赫然發現這名吳姓男子已失蹤一陣子，時間點與命案吻合，於是報請檢察官搜索吳家，並採集他的牙刷檢體，與命案現場的陰毛、唾液進行DNA比對，確認此人就是兇嫌之一。

另一方面，偵查隊也有斬獲，幹員們查訪水湳市場，發現另一名債臺高築的男子呂文昇，也跟著吳男一起人間蒸發，而他與老太太熟識，他若上門，老太太很有可能請他入屋做客；警方認定二人涉案，布線追捕，先查出呂男藏匿在大肚山偏僻的養雞場，替人打工賺生活費。

不過，養雞場十分遼闊，山區到處可以藏匿、逃竄，警方深怕直衝養雞場會打草驚蛇，讓熟悉地形的呂男逃掉，於是埋伏在唯一的對外聯絡道路，不過，守株待兔三個星期，都不見人影，最後警方策動養雞場主人，裡應外合，終於將呂男順利逮捕。一名辦案人員說，呂到案後，三魂七魄掉了一半，精神恍惚，而且臉色慘白，簡直人不像人、鬼不像鬼，他很快坦承因為缺錢，夥同吳男殺人劫財。



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