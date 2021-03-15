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安斯泰來玩轉教育　以遊戲扎根孩子用藥安全觀念

▲▼ 0128 安斯泰來公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲安斯泰來員工利用志工假前往嘉義布袋地區陪伴偏鄉孩子學習用藥安全觀念。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

向來熱心參與社會公益的安斯泰來，每年提供「志工假」3天的福利，希望員工自發性手心向下分享愛與幸福，近期進一步與玩轉學校合作，以「議題式遊戲」分享用藥安全的理念，帶領更多孩子重視用藥觀念，避免藥物不當使用，開拓多元認知與思考。不分城鄉開放學校及兒童照護團體報名，參與用藥安全宣導的安斯泰來志工同事們，大部分甚至擁有醫藥護相關背景，透過輕鬆的互動方式，和孩子共同發揮天馬行空的創意與討論，無形中將正確用藥觀念帶入日常生活。

▲▼ 0128 安斯泰來公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

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▲安斯泰來志工在遊戲互動過程耐心陪伴與引導，鼓勵孩子們發言。

▲▼0128 安斯泰來公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲孩子們透過角色扮演，認真投入遊戲。

▲▼0128 安斯泰來公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲原本怕生慢熟的孩子們在活動討論過程也漸漸踴躍發表意見。

用引導代替教導　還給孩子思考發言權

安斯泰來與玩轉學校共同規劃課程內容，透過一次次的討論，將用藥安全觀念巧妙融入遊戲內容，有別於以往教導式的上課方式，讓孩子透過討論及發表強化記憶，遊戲一共分為5小組，每一組都是不同的國家，國民各有用藥問題亟待解決，每位孩子各自扮演總統、衛福部長、秘書長…等不同角色，孩子們在安斯泰來志工們的陪伴與引導之下熱絡討論國家政策與解決方案，現場可感受到孩子們從一開始的害羞、怕生，到後來主動透過「外交」方式向鄰國提出請求、溝通合作等，最後又寫又畫豐富發言示意版面，相當投入活動情境之中。安斯泰來期望結合本業，永續在學童用藥安全上耕耘，從小深耕用藥安全觀念，讓孩子體驗學習後與家人分享，建立正確的用藥觀念。

▲▼安斯泰來玩轉教育　以遊戲扎根孩子用藥安全觀念。（圖／安斯泰來提供）

▲台灣安斯泰來董事長暨總經理張晋彰（圖中後排）希望活動創造善的循環。（圖／安斯泰來提供）

台灣安斯泰來董事長暨總經理張晋彰表示：「讓社會更好，是商業更多元的延伸」，除了使用創新科技的藥品給予病患最好的療效外，安斯泰來也希望從根本扎根，落實病人的用藥知識與安全觀念。這次安斯泰來攜手玩轉學校，共同設計用藥安全的議題式遊戲，有別於生硬的演說方式，透過體驗式互動，讓孩童透過遊戲加深印象，希望讓小朋友從課堂上學習完，回家能與爸媽甚至阿公、阿嬤分享，反過來由孩子擔任用藥小尖兵，將用藥五大核心能力及廢棄藥品處理步驟等，真正落實到生活中。總經理張晋彰強調，透過活動發現引導比教導更有效，期待這個活動能延續下去，只要有需要的學校及孩童團體，都可以向玩轉學校報名，安斯泰來這邊接收到後就會安排宣導合作，希望可以創造善的循環，讓大眾可以安全的使用藥品。

用遊戲及陪伴取代說教　養成正確的生活觀念更可貴

安斯泰來志工陳漢章分享，有別於過去淨灘、到育幼院整理內務等，第一次有機會參加志工活動是和自己的專業做結合覺得更有成就感。在互動過程中也發現偏鄉孩子有許多用藥迷思，像是常常直覺認定醫療、藥品問題通通都是「去找醫生」，不清楚現今醫療體系內已有很多分工，這方面的觀念值得加強宣導；有別於過去在學校只能透過健康教育課程等較制式的方式去學習用藥安全知識，透過這樣遊戲互動討論，就像在孩子心中種下一點點用藥安全觀念的種子，未來才有機會循序漸進的發芽，陳漢章認為，用藥安全教育是一條長遠的路，除了透過國家的力量，也需要結合民間企業一同努力。

▲▼0128 安斯泰來公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲安斯泰來志工陳漢章樂見透過這樣的活動將用藥安全觀念在孩子心中埋下種子。

資源同享，城鄉無礙，日安布袋社福中心與在地小學及教會等共同邀請嘉義義竹、布袋一帶3~6年級的小學生們在義竹活動中心展開活動，透過引導式練習深耕用藥安全教育，日安布袋社福中心社工員黄靖雅提到，義竹布袋屬於偏鄉地區，許多孩子來自隔代教養家庭，由於資源少，更需要不同的管道及外界的資訊來刺激學習動力，而這些孩子平時缺乏舞台發揮，常認為發言就是要說出「正確答案」否則完全不敢開口表達，而這次用藥安全宣導讓孩子透過扮演不同角色、任務的方式，不知不覺參與其中去合作協商，主動性變高，無形中也吸收到相關知識。

▲▼0128 安斯泰來公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲日安布袋社福中心社工員黄靖雅認為活動帶給孩子們學習上的刺激，影響層面廣大。

黃靖雅認為，這次玩轉學校課程有安斯泰來志工全程耐心陪伴與引導，正向影響良多，從課堂上讓孩子們可以自然的相處其中及勇敢發言，學完回去可以教阿公阿嬤怎麼吃藥，回家多了一些話題能與家人產生連結而有助提升家庭關係，甚至在志工的陪伴過程，也許讓他們未來長大也會希望有能力去幫助其他人，因此，不論一般捐物資或推動生活教育，各方面的善意都像是轉動了一個小小齒輪去影響了孩子們的生活，影響層面無遠弗屆。

▼本次參與活動的安斯泰來志工都帶著熱忱，全程耐心陪伴孩子。

▲▼0128 安斯泰來公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

台灣安斯泰來藥廠多年來與同仁攜手積極落實企業社會責任，致力於環境、公益、教育等領域，在落實企業社會責任的過程中持續貢獻自己的專業，結合本業回饋於社會，創造善的循環，用藥安全教育將持續推動，讓用藥安全教育從小萌芽，以行動讓社會更好永續發展。

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