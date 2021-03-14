快訊／SBL周柏臣宣布　白色情人節「牽手走進戶政所」登記結婚

▲SBL周柏臣宣布登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／周柏臣）



記者王致凱／綜合報導

SBL裕隆球星周柏臣14日宣布，與另一半吳珮瑄在白色情人節這天，於新店戶政事務所登記結婚。

周柏臣在臉書宣布「就在週年紀念日的今天發生一件重大的事情，就是我們倆牽著手走進戶政事務所登記結婚了。」他說，「親愛的雖然我不是多麼的有才華，也不是那麼的細心浪漫，但妳願意陪我走上這條路，我很感謝老天爺把妳帶來給我，相信我們未來都能一直保持著幸福一起度過這人生的下半場。」