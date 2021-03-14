把「袖口」吃光光！10歲小妹罹異食癖　衛生紙、橡皮擦全吞下肚

▲英國一名10歲女童罹患異食癖，有一次甚至把袖口啃光。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／編譯

英國曼徹斯特10歲女童潔伊（Jai Butler）罹患異食癖（Pica），總是忍不住吃下不可食用的物品，包括衣服、橡皮擦、假盆栽、橡皮筋和木頭，甚至曾經把毛衣某一邊的袖口啃光光。40歲媽媽娜歐蜜（Naomi Butler）非常擔心孩子總有一天毒死自己，因此挺身發聲，希望更多人關注與了解這種罕見疾病。

《鏡報》報導，異食癖是一種強迫性飲食失調，患者持續渴望吃掉不是食物、沒有營養的物品。娜歐蜜多年前就注意到，年幼的潔伊會吃衛生紙，但她當時沒想那麼多，認為幼童都習慣把東西塞入嘴巴，直到女兒7歲那年開始啃衣服，她才意識到問題嚴重性。

Mum fears for girl, 10, as rare condition means she can't stop eating clotheshttps://t.co/kTb90V3Z0g pic.twitter.com/p0cSqBG6cv — Daily Mirror (@DailyMirror) March 12, 2021

娜歐蜜多次說明亂吃東西可能帶來的問題，但孩子卻總是無法克制，甚至因為擔心被發現，把啃過的衛生紙塞在床縫。她有次忍不住破口大罵，但看見潔伊放聲大哭，猛然意識到自己無法控制怪癖，此後不再生氣，而是無時無刻恐慌，只好尋找相對安全、被吃下肚後能夠分解的替代品，例如把孩子的衣服全換成純棉或經無菌處理的羊毛材質。

娜歐蜜也嘗試過讓女兒玩電動、嚼口香糖，轉移注意力，雖能稍微減緩情況，但都無法滿足怪癖。她指出，潔伊的病情在疫情封鎖期間更加嚴重，「如果她感覺無聊或焦慮，情況就會惡化」。

娜歐蜜表示，如果家長發現類似情況，一定要和孩子談談，尋求更多相關資訊，「潔伊現在不會隱瞞了，這一點真的很重要。她希望其他孩子了解情況，以後就不會再嘲笑可能罹患這種疾病的人」。

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