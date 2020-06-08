小六女壓力一大就「嗑頭髮」　2年後胃挖出拳頭大綠結石！父母一看羞愧了

▲12歲女孩患上異食癖連吃2年頭髮 。（圖／三秦都市報）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安12歲的女孩蘭蘭（化名）2年來經常腹痛、食欲不振，人也消瘦，讓家長擔心不已。送醫後，醫生日前在她胃裡，取出如成人拳頭一般大小的胃石團塊，由頭髮與蔬菜葉相互纏繞而成，而蘭蘭「吃頭髮」的背後原因，竟與她父母有關！

據《三秦都市報》報導，蘭蘭因2年腹痛，胃口不好、人瘦弱等原因一直在看病，不明所以的醫生開了一些健脾胃的藥，但服用後並沒有什麼作用，時間久了蘭蘭的媽媽有些不放心，帶女兒來到西安市兒童醫院消化科。

▲恐怖頭髮結石 。（圖／三秦都市報、華商報）

消化科醫生表示，當時看到這個孩子，給人的第一感覺就是面容蠟黃、身材比較消瘦，感覺病怏怏的樣子。經胃鏡檢查，發現蘭蘭的胃裡面有一大團頭髮，且牢牢繞在一起，體積太大難以取出，最後轉到外科進行治療。手術過程，醫生從蘭蘭胃裡取出了一個長約8公分，重300克，由頭髮、食物殘渣及其他不明物體包裹而成的結石。

▲蘭蘭在過去2年因成績不好，經常被父母批評 。（圖／三秦都市報）

原來，蘭蘭在過去2年因成績不好，經常被父母批評，所以心裡壓力很大。據蘭蘭自述，她心情不好的時候，就經常把自己的長頭髮放到嘴裡吃，不小心就吞嚥下去了，這個習慣至少也有2年了。反復肚子疼的原因就是這團頭髮在作怪。

目前，蘭蘭正在康復中，不日將出院。醫生表示，蘭蘭所患的是異食症，患病的兒童表現出一種特殊的嗜好，難以控制地吞食一些非食物的東西，最常見的異物有煤渣、石灰牆皮、土塊、紙張、毛髮等。過去多數醫師以為，異食癖是因體內缺乏鋅、鐵等微量元素引起的，但現在越來越多人認為，異食癖吃頭髮主要是由心理因素引起。