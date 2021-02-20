異食癖怪商機　直播「吃土」36萬人激動圍觀　　

▲直播主「吃土」還有30多萬人圍觀。（圖／翻攝 新時報）

記者任以芳／綜合報導

「吃土」原本形容購物後錢包被掏空的玩笑話，如今大陸真的有小眾群體喜歡吃「土製品」，還把食用視頻分享到網絡。電商業者做起無本生意，販賣各式各樣的土，一公斤喊價18到30多元人民幣，換算最貴大約是100多塊台幣，竟然還有年輕人願意嘗試。

據《新時報》指出，大陸多個視頻平台出現「食用泥土」視頻，標題多帶有「異食癖」3個字。影片有國外直播主，也有大陸本地人，大多以不露臉形式進行展示。

報導稱，根據泥土總類有不同視頻，除常見的黃土，還有「新疆白土」、「煙薰土」、「膠泥土」、「紅土」等不同類型的土質，咀嚼起來的聲音也各不相同。此外，部分國外博主還用土塊蘸醬，給人「吃著很香」的感覺。

在視頻評論區，聚集大量好奇圍觀網友，有網友表示想體驗，「越看越想吃，別勸我不要吃，我太想嘗試了」、「我也想吃」。「吃土」直播視頻能達到36萬點閱率，電商平台也開始賣土。

▲大陸「異食癖」引發電商商機。（圖／翻攝 新時報）

在某網購平台搜索「黃土」或「異食癖」，發現不少商家銷售相關「土製品」，月銷量較高的能達到200多筆。其分類頗為廣泛，有棒狀、餅狀、球狀等多種形態，顏色也有黃土、白土、五色土等。在商品的配圖部分，有不少土塊都堆積在牆角或直接晾曬在地面上，有的甚至直接在灶台旁挖，相當不衛生。

報導指出，電商平台也有不少非食品生產商家在售賣此類土製品，吸引了不少異食網友購買。心理專家指出，食用泥土的行為屬於異食癖；相關法律人士表示，銷售泥土供買家食用的商戶若不具備食品生產、銷售類許可則涉嫌違法。

▼電商業者做無本生意「賣土」。（圖／翻攝 新時報）