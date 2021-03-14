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別讓孩子網路沉迷網路　作家洪瓊君用故事引導學生身體閱讀

▲別讓孩子網路沉迷網路 作家洪瓊君用故事引導學生身體閱讀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲別讓孩子網路沉迷網路，作家洪瓊君用故事引導學生身體閱讀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

現今網路科技時代，手機的誘惑力已經遠遠大於書本，青年學子也全面被3C產品攻佔。財團法人國紹泌尿科學教育基金會與新北市立圖書館三重分館在329青年節來臨前，特別針對13-17歲國高中青年學子，邀請作家洪瓊君擔任講座，以新書《影子要跳舞》中第2個故事作為活動內容，在館內舉辦身體閱讀。

財團法人國紹泌尿科學教育基金會秘書長徐掌瑛表示，期待透過不同的閱讀活動展現方式，讓青少年遠離3C產品，體會肢體開發豐富的可能性，加強閱讀感受的理解，進一步提升閱讀文本的意願將手機使用時間逐步縮減。活動中透過共讀故事、暖身、隨看隨畫、摸手掌、鑰匙守護者、時間和旅人、與自然相遇的帶領情節，刺激五感全開，最後再帶領青年回到故事。讓沉睡已久身體遺忘熱情的靈魂，能回歸提升自我覺察的敏銳度！

▲別讓孩子網路沉迷網路 作家洪瓊君用故事引導學生身體閱讀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲期待透過不同的閱讀活動展現方式，讓青少年遠離3C產品，體會肢體開發豐富的可能性。

新北市立圖書館三重分館主任簡淑賢表示，目前圖書館國中到大學這一塊，是公共圖書館推廣上可以有空間更著力的部分，因為青年這個階段的發展目標主要是針對同儕的接納與認同，知識性的學習在學校或是補習才藝班已經可以滿足，所以他們平常到圖書館就是借書跟自修。今天推出這樣的活動希望能推廣閱讀多元化展現，也能透過活動認識有同樣興趣的新朋友，透過實際互動來取代冰冷的訊息傳遞，或許圖書館在面臨未來AI時代是可以努力的一環。

活動結束後，財團法人國紹泌尿科學教育基金會期待效益能持續延伸，特別致贈10本《和影子跳舞》給新北市立圖書館館藏，未來方便青年讀者流通借閱。這次的活動吸引共18個青少年學生參加，透過洪瓊君老師帶領用身體去閱讀《影子要跳舞》一書，從身體的律動中將覺察打開，重新體會聽覺、觸覺等五感，期盼更多的家長鼓勵帶著孩子一起來參與下次的活動。

▲別讓孩子網路沉迷網路 作家洪瓊君用故事引導學生身體閱讀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲讓沉睡已久身體遺忘熱情的靈魂，能回歸提升自我覺察的敏銳度。

現場一位從出版社退休的媽媽徐媽媽帶著國中、高中的女兒參加，發覺現在青年想像力與創作力被生活拘束框架，透過老師的引導慢慢鬆綁是很好的經驗。其中一位共同參與的父親陳爸爸全程享受其中，間接帶動參與青年的參與。現場也開放給想參加的民眾其中有兩位小二的學生自願表示興趣參與跟著青年一起律動表現方式非常自在。

▲別讓孩子網路沉迷網路 作家洪瓊君用故事引導學生身體閱讀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲別讓孩子網路沉迷網路 作家洪瓊君用故事引導學生身體閱讀。（圖／記者郭世賢翻攝）

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