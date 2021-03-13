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國一妹淪「同學提款機」！不堪校園霸凌　穿上最愛衣服投江溺亡

▲▼13歲女孩遭校園霸凌後自殺。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲13歲女孩遭校園霸凌後自殺。（圖／翻攝自猛犸新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省張家界市慈利縣一國一女生靜靜（化名）遭遇校園欺凌，於2019年5月穿著漢服投水溺亡。父母悲痛表示，事情已經過去近2年，仍未得到一個能讓親屬信服的處理結果，「再過兩個多月，就是女兒的祭日，我們不知道該怎樣告慰孩子的亡靈，難道讓她在天堂，還抱著怨和恨？」

據《猛獁新聞》報導，2019年5月25日，星期六，早上6點半，父母早早起床，打算叫醒女兒吃早飯，但發現孩子並不在房間，床上沒人，被窩也是涼的。「我當時心裡一緊，感覺不妙，因為就在前一天晚上，我才教訓過她，」父親回憶，時年13歲的靜靜一向乖巧開朗，正在江埡鎮中學上國中一年級。

從2019年上半年開始，父母發現家里莫名其妙丟錢，「當時我妻子在鎮上開了一家小服裝店，有段時間發現錢包裡的錢總會少個兩三百（人民幣，下同），有次我發現女兒偷偷拿錢，就問她拿錢幹什麼，她說買吃的，還一再表示會改正錯誤。」

事發前一天，即2019年5月24日下午，夫妻兩帶著放學的女兒，一起去親戚家。途中，妻子說錢包現金又少了200元。他當時沒發作，晚上回到自己家後，就問女兒是不是又偷拿大人的錢，女兒承認了。

「我當時很生氣，就罰她跪下說明實情，她說拿錢是為了買吃的。我就拿家裡的軟水管打了孩子屁股，她還是堅持說是為了買吃的，保證會改正，這個理由我確實不相信，但也不知道到底是啥原因，」父親說，靜靜挨了訓，就乖乖到一邊寫作業，中間遇到不會的難題，還依偎到自己懷裡求教。當時，父親見女兒的情緒已經平復了，晚上9點半左右，便讓女兒回自己屋裡休息。

父親至今記得，那天深夜，下了很大的雨。2019年5月25日早上，發現女兒不在臥室，爸媽便分工外出找尋，可是一直無果。事發第三天的5月27日，尋女無路的父親來到慈利縣刑偵大隊報案求助。

▲▼13歲女孩遭校園霸凌後自殺。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲好朋友朵朵身上的傷口。（圖／翻攝自猛犸新聞）

3位警員隨即和父親一起來到女兒的好朋友朵朵（化名）家，之後得知了一個驚人的事實。朵朵說，靜靜在學校經常被同班男生木木（化名）欺負，常被對方索要錢和零食，不給的話就直接從口袋裡拿，還被威脅不許說出去。

朵朵進一步說，還有一次，靜靜不小心把木木的書弄濕了，被逼賠了對方100元，還要給他買耳機，一直不敢反抗只有順從。此外，朵朵也被木木要過錢，但她不同意，就被推下樓梯，摔傷了膝蓋，這種事已經發生了好幾次。說完，朵朵捲起褲子，展示了膝蓋上的傷疤。父親注意到，女孩的膝蓋是老傷加新傷。

朵朵還說，靜靜不僅被木木欺負，還被另一名叫皮皮（化名）的男生勒索過；此外，高年級的4名女生，也曾多次向她和靜靜要過錢，總共有300元左右。

朵朵說，就在5月27日當天，因為她和同學議論了上述的事情，遭班導師批評，被警告不能亂說同學之間要錢的事情。當天中午，她還被這名趙姓班導師罰去太陽底下罰站。

2019年5月28日，父親同派出所警員一起，到學校找到木木。木木承認自己多次找靜靜要錢，少的時候一二十塊，多的四五十元，具體次數，自己也記不清了，一次都沒有還過，並且寫了事情經過。木木同時反映，男生皮皮也向靜靜要過錢。兩人要錢時，還威脅靜靜，不許她說出去，因為他們社會上有人。

此後，警方和家屬還是在不斷的尋人。5月31日上午10點左右，奔波了整整7天，父母終於找到了愛女，可冰冷的現實讓他們幾近崩潰。當天上午，一人在漊江水面，發現了一具浮起的女屍。

父親回憶說，他見到女兒時，靜靜穿著一身最愛的漂亮的漢服，「動漫一類的東西是女兒的小愛好，也可能是因為這個原因，就買了這身漢服。可能是害羞吧，她總是在家裡穿著試試，從來不敢穿著出門。」

一連串的線索串了起來，父親認定，女兒正是受到了同學的敲詐勒索加威脅欺凌，又不敢跟老師和家長說，只能偷偷從家裡偷錢，來滿足欺凌者無休止的慾望，柔弱的身軀默默獨自承受多重的壓力，直到完全無力。最終，13歲的靜靜選擇了身穿漢服，充滿儀式感與這個世界訣別。

靜靜下葬之後， 學校曾派幾名老師來到女孩家，送去2千元的慰問金。父親說，「我拒收了，我只希望這件事情有個公正的處理結果。」可是，學校一直未就此事進行表態，一直就冷著。

▲▼13歲女孩遭校園霸凌後自殺。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲調查報告人，學校不存在霸凌。（圖／翻攝自猛犸新聞）

不久之後，當地教育局調查報告出爐稱，木木曾分多次向靜靜要過200多元錢沒有歸還，但無強行索要和威脅的行為；皮皮向靜靜借15元是未到歸還時間，沒來得及歸還；4名女生向靜靜借3元，忘記歸還；木木在課間及晚飯期間推搡朵朵致其受傷，與要錢的事情無關；木木向靜靜要錢的事，發生在4月28日之前，與靜靜從家中出走的5月25日相隔約1個月時間，之後再沒向靜靜要過錢。報告據此推斷，靜靜的出走，沒有證據證明是在校園遭受過敲詐、威脅。

調查報告認為，學校班導師、校長等積極主動配合家庭，班導師在靜靜離家出走死亡事件中沒有過錯，但對學生的思想品德教育、日常行為習慣教育，和學生課間管理方面有一些疏漏。經學校行政辦公會研究決定，取消老師2019年度考核評先評優資格。

因為不服縣教育局的調查結論，父親多次追責，但一直無果。現在，父母表示，他們有三點訴求，一是尊重事實，將事件定性為敲詐勒索和校園欺凌，並要求實施欺凌者向靜靜公開道歉；二是對相關涉事學生、班導師、學校負責人、調查組相關負責人做出相應懲戒處罰，以警示後人，嚴肅整頓校風校紀，杜絕類似事件再次發生；三是對受害方家庭做出相應的經濟賠償。

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