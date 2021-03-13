「背癱瘓母」走遍風景區！孝子：換我背她了　替81歲媽圓旅遊夢

▲實現年邁母心願，大叔背81歲癱母玩貴州。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸貴州省風景區近日出現了非常感人的畫面，一名45歲男子陳湘為了實現81歲癱瘓母親的願望，決定用繩子把母親「綁」在背上，背著媽媽在貴州旅遊欣賞美景，其他民眾看了他的行為後都紛紛豎起大拇指。陳湘表示，「母親行動不便，兒子背一下，很正常的事情嘛」、「小時候她背我，現在我背她」。

根據大陸《瀟湘晨報》報導，45歲陳湘來自湖南省邵陽市隆回縣，成年後曾經在貴州省工作很長一段時間。陳湘的母親今年已經高齡81歲，由於兒子的原因一直想要到貴州旅遊，不料由於生活上的瑣事一直有沒機會，10年前中風後甚至連出門都非常困難。

陳湘看著逐漸老去的母親相當不捨，考量後他決定趁3月初的假期，開車載母親、父親及老婆到貴州旅遊，因為車上放不下日常使用的輪椅，他也決定在需要的時候「背著母親出行」。陳湘事後也真的背著母親，走遍自己曾經工作的地方，整路上吸引了許多路人圍觀。

▲陳湘背著母親順利抵達猴群棲息地。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

旅遊過程中，他們到了某一個觀光風景區，由於景區規定外地車輛不能進入，他就背起母親準備步行數公里去看猴子，而這一幕剛好被園區人員看見，他走沒幾步路就被叫住，經通報後園區特許他開車進入景區一段距離，他最後也背上母親順利抵達猴群棲息地，「我們給猴子餵香蕉，她（母親）看了真的很高興」。

陳湘在旅遊的過程中，不斷有民眾稱讚鼓勵，甚至替他拍照片把故事上傳網路分享，讓他感到很不好意思，「母親行動不便，兒子背一下，很正常的事情嘛」、「小時候她背我，現在我背她」。

故事曝光後迅速在網路爆紅，為了獎勵陳湘正能量行為，公益平台「阿里巴巴天天正能量」特別頒發獎狀及5000元獎金（約新台幣2.1萬元）給他。

事實上，陳湘2020年就把在貴州的工作辭了，目前已經回到家鄉工作、生活，同時方便照顧年邁的父母，「他們都已經80多歲高齡了，我不想離家太遠」。

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