22歲男「啃老兩年」沒出過門　躺床玩手機「吃喝靠父母送進房」

▲小林躺在床上玩手機，有外人造訪也不願起來。（圖／翻攝湖南衛視）



記者蔡紹堅／綜合報導

長沙22歲男子小林從2年前就沒有出過門，整天只會躺在床上玩手機，吃喝都靠父母送進房間，個人衛生問題也全由父母處理，並拒絕與父母溝通，令家人非常傷心。

根據《湖南電視台》報導，小林從學校畢業之後，曾做過幾份工作，但前年辭職回家之後，就開始不與父母溝通，近兩年都在待家裡沒有出門，只會捧著手機躺在床上。

更詭異的是，小林不只不出大門，連房門都很少步出，吃喝都要靠父母送進房內，個人衛生問題也不在意，也都要交給父母來處理。

小林的母親表示，這兩年來從來沒見過兒子走出房門，來上廁所都幾乎沒有，只有到了半夜大家都睡著之後，兒子才會出來上廁所。

小林的母親提到，他們多次嘗試與兒子溝通，但不管說什麼，兒子都不回應，每天就是躺在床上玩手機。

▼小林的母親相當難過。（圖／翻攝湖南衛視）



小林的父親曾經想採取強力手段，將兒子硬拖出房門，但每次都會爆發激烈衝突，房門的玻璃打破了好幾塊，最後也只好屈服，任由小林每天躺在床上玩手機。

小林的父母越看越傷心，在日前找來了湖南電視台協助，令人意外的是，小林見了電視台的記者並沒有反抗，還接受了採訪。

小林表示，他知道父母感到痛苦，但他更痛苦，並認為自己的狀況外人沒有辦法幫忙解決，「你們解決不了，我想做什麼都可以去做，沒問題，但是就有人影響到我了，有人瘋狂搞我心態。」

小林並向記者暗示，自己的狀況與父親有關，「看見他的行為你就知道了，最好去採訪他，看他的腦子裡在想什麼，他的行為是怎麼樣的。」

小林的母親認為，孩子的情況可能與家庭環境不好、父母長期爭吵有關。

記者最後分析，小林可能是受到工作、家庭的壓力影響，才選擇逃避，用手機與遊戲來代替生活，最後患上了「手機障礙症」。

湖南省第二人民醫院主任醫師周旭輝表示，手機、遊戲已經導致小林社會隔離，出現了一些功能障礙，不能夠正常的生活工作，時間超過了一年以上，這基本上符合了手機障礙的一個標準。

周旭輝指出，手機成癮，遊戲障礙早在2018年就被世界衛生組織定性為「成癮性疾患」，病症在於行為模式足夠嚴重，導致在個人、家庭、社交、教育、職場或其他重要領域造成重大的損害，並且持續了至少12個月。

周旭輝還說，無論在家庭中扮演什麼角色，當發現身邊人有「手機成癮，遊戲障礙」病症時，應避免「嘮叨」，採取「共情」的方式，是可以讓家人擺脫「遊戲障礙」病症的。