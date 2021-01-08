長髮名媛開保時捷「吃2.4萬霸王餐」　老闆找男友付錢揭超狂真相

記者黃翊婷／綜合報導

「朋友圈都是豪車，又是品牌創始人，誰知道吃了6000多元（人民幣）就直接走了。」湖南省長沙市嚴姓老闆感嘆，一個多月前接到黃姓女子的訂單，說是要幫男友過生日，訂了4桌飯菜總計人民幣5668元，由於對方是熟客，他還同意借出人民幣600元，沒想到這兩筆錢通通追不回來，好奇詢問才知道，原來黃女是一名「假名媛」，所謂的男友也早就已經分手了。

▲嚴姓老闆認為黃女是假名媛。（圖／翻攝自微博／視角志）

綜合《瀟湘晨報》等陸媒報導，去年11月20日黃女想要幫譚姓男友慶生，於是向嚴姓老闆訂了4桌飯菜，包括2隻烤全羊，總計費用為人民幣5668元（約新台幣2萬4000元）。由於是熟客的訂單，嚴姓老闆不僅同意讓黃女使用微信付款，聽聞對方有急事需要錢，還大方借出人民幣600元（約新台幣2600元）。

哪知道這兩筆錢就這樣再也追不回來了，嚴姓老闆感嘆，黃女的朋友圈背景圖是一輛保時捷，微信名稱為某機構的創始人，從介紹看來應該是一名事業成功的生意人，「她看起來是做生意的，這點誠信應是有的」，結果要求還款卻一拖再拖，2天之後甚至開始裝傻，反問他是誰、兩人不認識等等，「我這才反應過來，應該是遇到新聞說的『假名媛』。」

▲黃女訂了4桌飯菜想幫男友慶生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

「因為她開的都是豪車，朋友圈曬的也是吃喝玩樂、進出高檔場所（的照片），又是什麼機構的創始人，結果卻吃飯不買單。」嚴姓老闆表示，因為遲遲追不回欠款，一氣之下在朋友圈發了一條訊息，竟意外釣出其他受害者，黃女欠下的債款估計應該有人民幣20、30萬元左右。

由於黃女聲稱信用卡即將過期，也不接電話，嚴姓老闆不得已只好找上慶生會的主角譚姓男友，結果對方表示早就已經和黃女分手，「我們已經分手很久了，她欠了很多錢，我也還了不少」，但考量到當日訂餐的確是要幫他慶生，最後同意協助支付飯錢。不過，因為譚男近期手頭有些緊，嚴姓老闆至今還是沒有收到任何款項。