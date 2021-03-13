僅18.1%雙薪家庭可領「1年育嬰津貼」　萬美玲提案修法





▲國民黨立委萬美玲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委萬美玲13日表示，根據勞保局數據顯示，全台僅有18.1%的勞工雙薪家庭，有領滿1年的育嬰津貼。因此，她將提案修正就業保險法，除維持現行夫妻可各請領半年的規定外，並增訂也可由夫妻雙方協調出一人，單獨請領1年育嬰津貼。

萬美玲於13日提案修正就業保險法第19條之二，除維持現行夫妻各請領半年的規定外，更增訂可由夫妻雙方自行協調出一人，單獨請領1年的「育嬰留職停薪津貼」，給予雙薪家庭的夫妻多一種選擇，藉此舒緩雙薪家庭的育嬰壓力，同時也讓政府照顧雙薪家庭的美意不再打折。

萬美玲指出，根據勞保局統計，98年至109年底止，父母雙方皆為勞工，且為照顧同一子女，都有請領「育嬰留職停薪津貼」的案例，僅有13萬6,476例，而由父或母單一方請領的案例卻高達61萬6,958例。顯見現行「育嬰留職停薪津貼」強制規定，夫妻只能分開各請領半年津貼，並無法有效落實政府要讓雙薪家庭合計可請領1年「育嬰留職停薪津貼」的美意。

萬美玲說明，當初政府開辦「育嬰留職停薪津貼」，規定夫妻雙方必須分開請領半年的津貼，其政策目標是要讓男性肩負起照顧小孩的責任，但根據勞工保險局統計資料顯示，從98年至109年底止，男性有請領領育嬰停薪津貼」的比例，平均僅有17%。

因此，萬美玲表示，政府原本希望男性能肩負起照顧小孩的政策目標不僅沒達到，更因為強制規定夫妻必須分開請領半年津貼，反而使勞工雙薪家庭原本可領到1年「育嬰留職停薪津貼」的美意直接打對折。

萬美玲強調，我國正面臨少子化的國安危機，政府政策不該過於理想及僵化，再加上目前我國家庭型態多以雙薪家庭為主，如果「育嬰留職停薪津貼」可以更有彈性，相信能對雙薪家庭生育照顧子女上，可以有更大的幫助。