谷歌地圖拍到「車禍瞬間」！重機男過彎慘摔　網細看驚：圍欄有骨骸

▲重機男子摔車當下，恰巧被Google街景車拍下。（圖／翻攝自Google Maps）

實習記者高琳景／綜合報導

Google地圖的「街景功能」提供實景影像，讓不擅長看地圖的民眾，能夠利用街景更快找到目的地。最近一名網友隨意在Google Maps的街景圖上亂逛，發現Google街景車完美記錄了在日本425號公路上的一場車禍現場，讓他覺得新奇分享到網路上，但卻有眼尖網友發現，車禍現場道路旁的圍欄疑似有「骨骸」。

根據《每日星報》報導，一名網友在國外Reddit討論區發佈一段Google街景影片，影片中可見在日本奈良縣的國道425號的山路，一名身穿黑紅相間車衣的重機騎士在過彎時，因沒有注意到迎面而來的街景車，就這樣在轉彎處直接撞上，原本帥氣的模樣卻在下一秒「人車分離」的雷殘，連人帶車倒在路旁。

▲重機男子摔車。（圖／翻攝自Google Maps）

近日該組照片再次掀起一陣話題，有眼尖的網友發現，重機騎士的車禍現場圍欄旁，竟有一團白色不明物體，仔細一看像是某種生物死後留下的骨骸，由於骨骸的位置和騎士摔車的地方恰巧在同一處，巧合的場景嚇壞不少網友，紛紛留言「圍欄內的是一具骷髏嗎？」、「騎士會不會是因為看見這東西，才會不小心出車禍」、「這看起來似乎不像人類，應該是鹿的骨骸。」

▲網友細看發現一旁山路的圍欄中，有一團骨骸。（圖／翻攝自Google Maps）

據了解，這組照片是由日本一名重機愛好者在2017年10月上傳，目前該區域的街景照片已更新。