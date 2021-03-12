「不是每個小三都是壞」她癡情8年...曝最強偷吃4守則：不鼓勵離婚

▲原PO光明正大認愛，並非每個小三都是壞！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

侯佩岑媽媽林月雲2度介入閨蜜婚姻，不諱言自己的愛情觀就是「愛要說出來」，讓不少網友咋舌！對此，一名馬來西亞小三，用流利的中文道出與台籍男友的8年地下情，她主張不求名分、不破壞家庭、不揮霍包養費，以及不給男方壓力等，最後自認「不是每個小三都是壞！」刷新三觀的言論，引發網友痛罵。

「不是每個小三都是壞！」一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》娓娓道來，已當了8年小三地下生活，不過兩人隔了兩個世界，原PO是馬來西亞人，男友則是台灣人，「我就是無法控制自己，愛他、照顧他、關心他...」。

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原PO坦言，正宮個性很強悍，更是位女強人，一手打下事業江山，因此原PO自認，心中有把尺，「我也沒去圖什麼地位或財產，我也不鼓勵他們離婚」、「我不要求名分，跟他在一起8年都很低調，不去破壞他家庭」。

話鋒一轉，原PO似乎對林月雲的言行，感到無法苟同，「（雖然）自己是小三，但我就沒法認同，小三那麼惡劣去嗆原配，這是當小三最要不得...」。

礙於是異地戀，原PO與男友平均2至3個月才見一次面，「我們的喜好就是到處旅遊」，去過新加坡、泰國與香港等，「我們在一起時光很短，但我知足」、「我不會給他壓力，他有時間就會來找我，我也是乖乖在本地工作」。

至於男友包養給錢，原PO強調，從來不揮霍亂花，「我都是收起來，等約好出國旅遊，拿這筆錢去玩，我不花在自己身上！」

▲網友嗆爆！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）



文章曝光後，大批網友罵聲一片，「你們有把正妻放在眼裡嗎？某位前輩高調的說『萬般皆是命，半點不由人』，讓你們覺得道盡辛酸對吧？小三、小王當然都很高調的說不要求名分」、「等他有小四的時侯，妳才會明白正宮的感覺！其他就不多說了...」「他如果跟老婆不合適，要嘛就對妳負責任，把老婆當傻子，妳被人家當砲友很爽嗎？有句話，同甘共苦那是妻，吃喝玩樂那叫雞」、「其實當小三， 就算沒要求他離婚跟你一起， 都是壞人，不道德介入別人家庭，善惡終有報」。