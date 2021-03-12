法國男入境2個月才確診⋯「足跡仍在調查」！莊人祥：恐染疫7周↑

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增6例境外移入個案，分別自美國、菲律賓、法國及英國入境，其中，案982為一名50多歲男自法國入境，但早在今年1月就以來台工作，雖有提供搭機前3日檢驗報告，入境後也至防疫旅館檢疫，卻在2個月後才確診。對此，發言人莊人祥也回應表示，其男子恐已感染6至7周以上，但目前仍在進行相關足跡疫調當中。

案982為法國籍50多歲男性，今年1月12日來台工作，有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至2月3日，因返國需要，3月10日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值32，次日再驗Ct值34，血清抗體IgM及IgG皆陽性），個案入境至今無症狀，已掌握接觸者3人，列居家隔離，個案在台期間之其他活動史及接觸史調查中。

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針對其個案入境2個月才確診，其接觸者分佈、在台足跡部分，莊人祥回應表示，仍在對該法國籍男子行程做進一步了解，目前僅知道對方來台做資訊系統建置工作，至於是否有接觸什麼人還在疫調當中，而針對2種血清抗體皆為陽性反應，他也說明恐怕已感染6至7周以上，是否有傳染力或是自主健康管理完有無接觸他人，都會在做調查報告。