LIVE／帛琉旅遊泡泡「下一國可能越南」　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日下午2時召開臨時記者會，與疾管署例行疫情記者會合併召開，由發言人莊人祥說明疫情及防疫作為。台灣與帛琉的旅遊泡泡勢在必行，本週將完成細節彙整，指揮官陳時中昨也點名越南可能為下一個開放旅遊泡泡的國家。針對上述議題，預料下午的記者會也將進一步說明。

指揮中心昨日下午與交通部、外交部等部會開次長級會議，經過1小時會議得出初步結論。副指揮官陳宗彥晚間表示，「會往促成的大方向推進」，但還有一些執行面的細節待討論，會請相關部會本週完成細節彙整，並做好最後確認，本週也會與帛琉持續溝通，正式對外宣布時間則尊重帛琉決定。

陳時中在昨日的疫情記者會上指出，開放旅遊泡泡的評估非常重要，帛琉到現在都是零確診，相關檢驗規格和檢驗方式，都是台灣醫療機構一起設置，檢疫標準和技術也是成熟的，對帛琉環境安全有信心，要成行的話，雙方會放寬檢疫規定，如果要來回要檢疫太久，泡泡就不可行，基本上會朝著「相對自由」的方式做交流。陳時中也鬆口，越南可能為下一個開放旅遊泡泡的國家。

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計177,749例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含175,891例排除)，其中976例確診，分別為860例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、34人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。