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社會 社會焦點 保障人權

缺錢也要養毛小孩！他「縮骨功」潛寵物店削6萬「Kitty貓」露餡

▲郭嫌趁寵物店歇業時剪斷廁所鐵窗進入行竊，偷走6萬元現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲郭嫌趁寵物店歇業時剪斷廁所鐵窗進入行竊，偷走6萬元現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市玉清路1家寵物店，7日晚間歇業時段，遭歹徒破壞廁所鐵窗入內，竊取現金約6萬元，經苗栗警察分局組成專案小組，比對分析郭姓犯嫌涉有重嫌；警方於11日持地檢署核發的拘票，至台南拘捕郭嫌到案，郭嫌起初堅決否認，但因Kitty貓的手機殼被監視器拍個正著，讓郭嫌無法辯駁，坦承犯案。經訊問後，依加重竊盜罪移送。

苗栗警方表示，郭姓犯嫌生性狡猾，行竊時多設斷點企圖逃避警方查緝，但郭嫌本身對於豢養寵物有興趣，自己家裡還養了2隻貓，本欲竊取2包寵物飼料，但因心急留於現場未取走；不但如此，連手機殼都用時下流行的「Kitty貓」圖案，也因被監視器拍到，意外成為無法辯駁的鐵證，郭供稱，即便缺錢花用，家裡也要養寵物，讓承辦員警哭笑不得。

▲▼郭嫌手機殼上有Kitty貓圖案，恰巧被監視器拍到，也成為破案的證據。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼郭嫌手機殼上有Kitty貓圖案，恰巧被監視器拍到，也成為破案的證據。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗警察分局表示，自2021年1月份迄今，共受理9件侵入性住宅竊案，均全數偵破，並且與苗栗地檢署充分配合，聲押獲准4人，包括日前偵破4人組竊盜集團的鄧姓主嫌，將相關慣竊與社區隔離，有效降低住宅竊盜案件發生。

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