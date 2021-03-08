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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

▲▼ 共享貓咪 。（圖／紅星新聞）

▲共享貓咪的廣告牌。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川成都出現多個「共用貓咪」的廣告招牌，招牌上寫著「9.9元（人民幣，下同，約新台幣40元）帶貓咪回家陪你」。店家說，店裡十幾隻貓貓已全部租完，有需要的話要排隊等待。

▲▼ 共享貓咪 。（圖／紅星新聞）

▲推出共享貓咪的是一家寵物店。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，在成都339購物中心出現多個「共用貓咪」的廣告招牌，尋線發現店家是經營寵物售賣的門店，店裡擺放了許多籠子，裝著數隻不同品種的貓以及幼犬。

當詢問共用貓咪業務後，老闆表示，店內有10隻共用貓咪，都是1歲左右的成年英短系列貓，從藍貓到金漸層都有，目前店裡10隻貓均已被租走，有租貓需求的顧客需要等候。

店主介紹，共用貓咪需要支付押金，根據不同種類，金額從1200元到上萬元不等。租客需要提供身份證複印件和原件，家庭地址環境照片，並簽訂租貓合同，租客必須是居住在成都本地，且家中沒有其他寵物。

同時店主要求租客必須在該店購買貓主糧和用品，花費在200至300元左右。對此，店主的解釋到，「貓咪突然換糧，會拉肚子，而且剛換環境就換糧容易（產生）應激（反應）。」

▲▼ 共享貓咪 。（圖／紅星新聞）

▲店裡的貓咪 。（圖／紅星新聞）

至於頻繁更換生活環境和主人，是否會對貓咪造成不好的影響，店主表示，「共用的貓都是一直在服務於每一個家庭的，牠們是比較適應的，只要對貓好，其實貓沒有所謂的是否習慣（頻繁更換生活環境）的問題。」

▲▼ 共享貓咪 。（圖／紅星新聞）

▲深圳也有貓咪旅館曾短暫開展租貓業務。（圖／紅星新聞）

另外在2017年時，深圳也有貓咪旅館曾短暫開展租貓業務，每天價格為39.9元（約新台幣170元），出租時間以月為單位，這項服務推出的初衷，是為了滿足那些能力有限、無法長期養貓的愛貓人士。經報導後，這家店鋪遭到了愛貓人士的抵制。

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