硼砂毒害國二女「未符合殺人未遂」！　律師揭2點：殺人罪難成立

▲嘉義發生國中生霸凌同學，水壺加入硼砂事件。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

嘉義一名葉姓國二少女因與何姓女同學發生誤會，竟夥同3名同學買硼砂加水稀釋，偷偷倒入何女水壺中，導致何女在不知情的情況下誤喝3次，因而暴瘦8公斤，直到3個月後才驚覺被下毒。法院認為，殺人未遂不成立，許多網友不能接受，對此，林智群律師點出不成立的關鍵點。

「讓我來當一下鍵盤法官好了！」林智群律師（klaw）在個人臉書發文，引述新聞中的其中一段，「知情的C女後來主動向校方告知此事，B女才知在不知情狀況下飲用硼砂水。A女稱，她只是惡作劇，硼砂水自己先喝過，當週共下藥3次．每次下藥數量約小拇指指甲的量，事後向B女及其母親道歉，得不到諒解。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群指出，關鍵字就是，「硼砂水自己先喝過」、「當週共下藥3次．每次下藥數量約小拇指指甲的量」，如果被下藥的水，被告都已經先喝過了，「你覺得她有沒有殺人犯意呢？一般人如果確信那個量會死人，她會自己先喝喝看嗎？」

關於藥物的部分，他表示，如果是氰化物、巴拉刈等致命毒物，就是很明顯的殺人故意，但如果是其他物品（比如硼砂），雖然一樣有毒，但不是一點點就會死人，那就要看下的量是多少，「如果3次的量加起來不會致死，全部喝完也不會死人，那就很難說這個行為會成立殺人罪」。

許多網友看到法官的判決，都認為判斷不對，但林智群認為，「有時候我們指責法院判斷不對，也許是我們不知道法官看到什麼資料跟資訊」。

對此，許多網友還是不能接受這樣的結果，「殺人罪不成，就告故意傷害，總之，這個小壞種不可輕易放過，未來會出大事」、「也可能表示凶手知道量大才會致死，少量無害」、「她說有喝過法官就相信？這點我很存疑」。也有網友認為，「如果是使用氰化物，她就不會嚐了」、「應該是先喝喝看有沒有味道吧，怕被B女發現吧」。