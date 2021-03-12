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社會 社會焦點 保障人權

撿到背包打開見紅布「覺得是鬼新娘」　貪心男要賠1.2萬元

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳男拿走別人背包內的紅包，卻瞎掰以為遇到「鬼新娘」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／台北報導

陳姓男子去年1月25日在台北市某宮廟的椅子上撿到一個黑色背包，他聲稱打開之後看到裡面有紅布，覺得是「鬼新娘」，心裡怪怪的就放回原位，否認取走背包內的1萬2000元紅包。不過，士林地院法官認為，陳男的說法反覆，加上有監視器畫面等證據佐證，最終不採信他的說詞，並依侵占遺失物罪判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。

遺失背包的陳姓女子出庭證稱，去年1月24日與丈夫、兩名幼子一起去婆婆家拜訪，當時有6位長輩給孩子們發紅包，一共拿到12包，為了區別加上避免孩子爭吵，便將紅包分成兩份（各6包）再分開放置，回家途中她曾在某宮廟旁邊的椅子上坐了一下，當時是在等丈夫停車，結果就把背包忘在椅子上，隔日一早發現後馬上跑回去尋找，背包雖然還在，裡面的紅包卻已經消失不見了。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲陳女找回背包，卻發現孩子們的紅包不見了。（示意圖／記者陳俊宏攝）

警方接獲報案後，立即調閱宮廟附近的監視器畫面追查，很快就抓到陳男。而陳男接受調查時聲稱，因為自己的包包很舊了，想要換一個新的，他看到宮廟旁的椅子上有一個黑色背包，以為是別人不要的，就拿起翻看一下，沒想到一打開就看到紅布，心裡覺得怪怪的，以為是遇到「鬼新娘」，就把背包放回原位了。

不過，陳男出庭時卻改口承認有取走背包內價值1000元至2000元的禮券。士林地院法官認為，陳男之所以改口，可能是因為知道翻找背包的行為有被監視器拍到，但是陳女平常並沒有使用禮券的習慣，種種證據都與他的陳述不符，最終不採信他的說詞，並依侵占遺失物罪判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。

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