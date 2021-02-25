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社會 社會焦點 保障人權

控「請事假1週」回來遭砍班　女員工告老闆僅追回12萬元

記者黃翊婷／台北報導

在某小吃店工作的小娟（化名）不滿去年1月底請事假一週，就被老闆砍班，從原本每天早、晚兩班，變成只剩下晚班3.5小時，嚴重影響生計，因此決定提告求償，最終獲判勝訴，全案仍可上訴。

小娟在判決書中提到，她是在2015年8月間開始於該小吃店工作，雙方約定時薪為160元，工作時間為每日上午9時至下午3時，以及傍晚6時至晚間9時30分，共早、晚兩班，總計每日工作9.5小時。

▲▼熱炒，餐飲店，小吃店。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小娟在小吃店工作將近5年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

小娟表示，2020年1月底她因故請事假一週，這段期間老闆另聘其他員工，哪知道收假之後，她的工作時段就被砍到只剩晚班3.5小時，嚴重影響生計，加上任職期間老闆沒有依法提繳勞工退休金，這才決定提告求償資遣費8萬8339元、工資3萬9060元，以及12萬6846元的勞工退休金，替自己討回公道。

對於上述指控，小吃店業者強調，小娟請假之後，因為店裡人手不足，曾詢問她能不能銷假上班半日，結果被拒絕，「她在休假最後一天回到店內收拾個人物品，還說不做了，我當場就把工資結算、付清，她是自行離職，我沒有減少她的工作時數。」

不過，士林地院法官認為，業者在小娟請假期間的確有找人來分擔工作，但根據其他員工的證詞，此人到職不久就離職了，故難以認定小娟原來白天的班已經被他人取代，自然無理由求償資遣費及工資；考量到業者對於未提繳勞工退休金部分沒有異議，最終判老闆應提繳12萬6846元至小娟的勞工退休金個人專戶，全案仍可上訴。

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