到中南部工作！天龍哥驚呆「大埔鐵板燒能免費續菜」　常客揭內幕

▲大埔鐵板燒店深受民眾喜愛。（圖／東森新聞）

網搜小組／周亭瑋報導

連鎖鐵板燒店「大埔鐵板燒」除了價格親民，品項和份量也多，受到許多民眾喜愛。一名台北網友以前從未想過，直到去中南部工作，才知道可以免費續菜，甚至有同事透露，有分店更能「無限續菜」吃到飽。

網友在PTT提到，「我是台北人，以前在台北吃大埔鐵板燒時，從來沒想過可以免費續菜這件事，身邊的朋友也從來沒這樣做過；結果出社會到外縣市工作後，才發現原來大埔鐵板燒可以免費續菜。」

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當他驚訝地分享好康時，同事見怪不怪地回，這樣很正常，其中有位嘉義同事更表示，「我們那邊的大埔，是可以無限續菜的，沒限制次數。」

對此，不少鄉民和原po當初的反應一樣，紛紛直呼「真的不知道耶」、「這樣不就吃到飽」、「真假~從來不知道欸」、「居然可以這樣」、「真假？完全沒聽說過」。

po文釣出常客，表示「看店！有些店門口貼公告，幾點之後消費可免費加菜」、「看分店」、「我們這邊的會主動問耶，之前還被請過荷包蛋」、「我家這邊以前限一次，後來就不行XD」、「台中學士這邊就可呀」、「我家這邊可以免費續一次，清大的可以無限續」、「我以為每間都可以耶！每次去吃都狂續菜，店家還會一直狂問有沒有吃飽，要不要加菜，昨天才去狂吃一波超爽」、「台北的沒有，只有再單點」、「可能看店吧...台北公館的可以」。

而原po也說，「不限次數續好像是看店家，而菜單上的確有單點青菜35元的選項，不過你直接跟員工講，通常至少會讓你續一次！」

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