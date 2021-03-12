快訊／東港高中驚傳逾30學生嘔吐、肚子痛　送醫急診

初六開工，但讓婆婆媽媽最憂心的莫過於一鍋鍋沒吃完的年菜，好傷腦筋，認為各類剩菜湯品，只要蓋上鍋蓋煮滾就能「完美殺菌」不需要放冰箱？營養師李婉萍指出，將食物放在室溫太久，處在「危險溫度帶」恐不斷滋生細菌，雖然加熱會殺死某些細菌，但其所製造出來的毒素卻不會被消滅，恐有食物中毒的疑慮。