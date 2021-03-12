快訊／東港高中驚傳逾30學生嘔吐、肚子痛　送醫急診

▲屏東東港高中外觀。（圖／翻攝Google Maps）
記者葉國吏／綜合報導
屏東東港高中傳出多位學生從11日晚間出現嘔吐、肚子痛症狀。目前已經有超過30名學生到醫院掛急診，但是否為諾羅病毒或是食物中毒，詳細原因還有待進一步檢體採驗釐清。
根據了解，目前約有20多人到輔英醫院掛急診、13人到東港安泰就醫，12日早上有部分學生症狀緩解已返家，但還有學生陸續到急診掛號，至於是否為食物中毒或諾羅病毒，還需待檢體採驗釐清中。東港安泰醫院指出，學生已陸續返家，目前還在3位同學在急診治療。
▲屏東東港高中外觀。（圖／翻攝Google Maps）
記者葉國吏／綜合報導
屏東東港高中傳出多位學生從11日晚間出現嘔吐、肚子痛症狀。目前已經有超過30名學生到醫院掛急診，但是否為諾羅病毒或是食物中毒，詳細原因還有待進一步檢體採驗釐清。
根據了解，目前約有20多人到輔英醫院掛急診、13人到東港安泰就醫，12日早上有部分學生症狀緩解已返家，但還有學生陸續到急診掛號，至於是否為食物中毒或諾羅病毒，還需待檢體採驗釐清中。東港安泰醫院指出，學生已陸續返家，目前還在3位同學在急診治療。
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