「高麗菜2顆5元」一車全血汗賣　他心疼菜農：連油錢都賺不到

▲「高麗菜2顆5元」血汗賣。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／趙蔡州報導

近期國內高麗菜盛產，導致價格一路崩跌。一名網友在臉書社團《爆廢1公社》表示，她在滑手機時發現，有老闆在臉書社團發文，賣高麗菜「2顆只要5元」，照片曝光後引發網友熱議。

原PO在《爆廢1公社》表示，她在某一個臉書社團看見有老闆發文，指稱「剩這一車（高麗菜）隨便賣」，照片中則可以看見，一顆顆賣相不錯的高麗菜堆在貨斗，旁邊板價上則寫著「2顆5元」。

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原PO表示，她看了價格後相當心動，但她的家裡已經堆了7顆高麗菜了，「菜干也曬了2麻袋，泡菜也用，每天吃高麗菜，吃到老公都已經快生氣了，辛苦了這些菜農」。

▲近期因為高麗菜豐產，導致價格不佳。（圖／資料照片）

其他網友看了照片後紛紛表示「三顆50已經夠便宜了」、「2顆5元是怎麼回事」、「我住太遠了飲恨」、「為什麼台南還一顆30」、「真的是隨便賣了」、「看了好替那些菜農心酸」、「整車賣掉還不夠油錢回本吧」。

但也有網友說「高麗菜這種東西很好玩，貴的時候一顆1百或2百，便宜的時候變成十幾元，比股票還刺激」、「勸不要種偏要種，然後每次都玩悲情牌，看了只能直搖頭啊」。