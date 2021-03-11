快訊／陸「2895：0」表決通過改香港選制！　現場爆如雷掌聲

▲大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，11日閉幕，表決通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議11日下午，在北京人民大會堂閉幕，會上以2895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過完善香港選舉制度的決定草案，通過瞬間，現場響起長達數十秒的掌聲。這是繼去年通過「港版國安法」後，中共為貫徹愛國者治港原則、一國兩制，對香港採取的又一項重大法制工作。

在人大拍版決定草案後，將繼續由大陸全國人大常委對香港《基本法》附件一、二，涵蓋特首、立法會產生辦法和表決程序的內容進行修改，後交港府配合修訂本地法例，力拼12個月內完成，以利接下來的香港立法會、特首選委會和特首選舉。

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▲為落實愛國者治港完則、確保一國兩制行穩致遠，北京出手修改香港選舉制度。（圖／取自香港立法會）

根據大陸全國人大常委會副委員長王晨，對《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》的說明，中央整體思路是，以對選委會重新構建及增加賦權為核心，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，繼續由選委會選出行政長官，並賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，以及直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能。

王晨說，要透過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，「亦要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。」

香港特首林鄭月娥日前受訪表示，完善工作要在12個月內完成。她說，「對於中央完善香港特區選舉制度、落實『愛國者治港』原則感到高興。」





▲大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，表決通過修改香港選制的決定草案 。（圖／記者陳政錄攝）

林鄭月娥表態，港府會從三方面配合工作。一是全面推展解說的工作，二是本地選舉法例修訂，由特區政府政制及內地事務局和律政司負責，三是經過本地選舉法律修訂，全面準確落實全國人大常委會修訂的香港基本法附件一、二，有關特區行政長官和立法會產生辦法。

綜合港媒《南華早報》等報導，為配合北京方面改革香港選舉制度，香港立法會選舉將會再度延遲一年至2022年9月。報導亦揭露選制改革方向，擬將香港特首選委會成員，由目前的1200人增加到1500人，新增300人來自新設的第5個界別，可能由政協委員、愛國團體領袖、建制派組織代表等出任，另北京方面還將取消香港區議會在選委會所占的117席，認定區議會為非政權機構。

立法會方面，立法會議員由目前的70人增至90人，20個新增議席將由選委會產生；同時，現有5名由區議會產生候選人，由全體港人一人一票選出的「超級議席」將會取消。

大陸全國人大十三屆四次會議11日閉幕，全國人大委員長栗戰書表示，會議决定將七個決議草案提請本次會議表決，應出席代表2953人，出席2896人，缺席57人，出席人數符合法定人數。

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