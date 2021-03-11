竹市府、水利署、園區廠商會談　共商新竹水資源規劃

▲竹市府、水利署、園區廠商會談。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅、水利署長賴建信與科管局副局長傅金門，今（11）日前往新竹科學園區，邀集園區公會及廠商，討論新竹地區未來水資源規劃與抗旱應對。林智堅表示，中央地方合作已完成讓20萬噸北水南調進入新竹，成為本次抗旱最重要的救援管線，對廠商關心的供水問題，賴建信署長也表示，經盤點，未來應可做到減供不停供。

今日與廠商座談，針對廠商關心的供水問題，賴建信也表示，經盤點，未來應可做到減供不停供，並與新竹市共同承諾，會努力朝備援管線增水努力，持續向中央增取經費，讓新竹地區長期水源更穩定；若遇取水需求，林智堅也承諾會與科管局為廠商共同規劃交通路線。

林智堅表示，目前台灣面臨57年來沒有颱風帶來水量，水情相當吃緊，竹科是台灣經濟命脈、台灣半導體重鎮，用水用電相當重要，因此今天市府和科管局、水利署，邀請企業一起，希望藉由直接聆聽、會中溝通，共同抗旱。

林智堅說，他要特別感謝蔡英文總統、蘇貞昌院長及王美花部長，中央在抗旱工作上格外重視，而抗旱和防疫一樣，需要中央和地方攜手，尤其整個抗旱工作水利署超前部署，最重要的工程就是桃竹備援管線，今年開始一日提供超過20萬噸水到大新竹區。

林智堅說，若當時沒有透過前瞻基礎建設完成工程，此刻水情恐更加吃緊，可能都要調度水車。此外，林智堅市長也要特別感謝桃園市長鄭文燦和新竹縣長楊文科，因為桃竹備援管線經過路權開挖，需要地方政府協力，相當感謝他們的協助。

此外，水利署也在竹市客雅水資中心增設RO淨水設備，讓產業用水沒有問題。從「上天、下海」，林智堅說，政府想盡辦法找水，也要呼籲民眾節水，從三個努力著手，市府努力找水、業者努力節水、民眾努力省水。

賴建信表示，年初跟新竹市府一起規劃抗旱應變計畫，除了抗旱水井、相關備援抗旱等都已演練，在水情的關鍵時刻，讓各位廠商生產不中斷，也希望透過座談會了解各方意見，一起構想，並為大家說明、讓大家安心。

傅金門表示，園區用水是總量管制，20年前就成立節水團，去年營業額10%用水量卻下降，可見節水有效，水情長期規劃才是根本之道。

新竹市工務處表示，竹市與中央攜手，有五大開源方案，第一「北水南調」，在今(110)年二月初完成工程，一日可提供大新竹20萬噸水源；第二「向天造雨」，在寶二水庫實施人工增雨作業；第三「向海借水」，在南寮設置緊急海淡設施，完成後每天可供水1.3萬噸。



第四「循環利用」，水利署在客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水設備」，2月起每天供1500噸再生水，可作工業冷卻水，也已有多家園區登記利用。第五設置「抗旱井」，大新竹共有17口抗旱水井，16口在竹市、1口在竹縣，每天可供水3.2萬噸。



新竹市工務處表示，新竹市水情目前為第三級減量供水「橙燈」，首次進入全日減壓供水階段。目前，除1500噸再生水可作工業冷卻水，新竹客雅水資源回收中心現每天可供1萬噸回收水，供澆灌取用。

此外，今(110)年6月底前，市府取消工業水井地下水權限制，鼓勵產業可多利用自有地下水源，紓解用水需求。目前也已著手整備抗旱井，地下水井共有210口，若遇下一階段限水，可作為支援抗旱井使用。