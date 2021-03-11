　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市府、水利署、園區廠商會談　共商新竹水資源規劃

▲竹市府、水利署、園區廠商會談。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市府、水利署、園區廠商會談。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅、水利署長賴建信與科管局副局長傅金門，今（11）日前往新竹科學園區，邀集園區公會及廠商，討論新竹地區未來水資源規劃與抗旱應對。林智堅表示，中央地方合作已完成讓20萬噸北水南調進入新竹，成為本次抗旱最重要的救援管線，對廠商關心的供水問題，賴建信署長也表示，經盤點，未來應可做到減供不停供。

今日與廠商座談，針對廠商關心的供水問題，賴建信也表示，經盤點，未來應可做到減供不停供，並與新竹市共同承諾，會努力朝備援管線增水努力，持續向中央增取經費，讓新竹地區長期水源更穩定；若遇取水需求，林智堅也承諾會與科管局為廠商共同規劃交通路線。

林智堅表示，目前台灣面臨57年來沒有颱風帶來水量，水情相當吃緊，竹科是台灣經濟命脈、台灣半導體重鎮，用水用電相當重要，因此今天市府和科管局、水利署，邀請企業一起，希望藉由直接聆聽、會中溝通，共同抗旱。

林智堅說，他要特別感謝蔡英文總統、蘇貞昌院長及王美花部長，中央在抗旱工作上格外重視，而抗旱和防疫一樣，需要中央和地方攜手，尤其整個抗旱工作水利署超前部署，最重要的工程就是桃竹備援管線，今年開始一日提供超過20萬噸水到大新竹區。

林智堅說，若當時沒有透過前瞻基礎建設完成工程，此刻水情恐更加吃緊，可能都要調度水車。此外，林智堅市長也要特別感謝桃園市長鄭文燦和新竹縣長楊文科，因為桃竹備援管線經過路權開挖，需要地方政府協力，相當感謝他們的協助。

此外，水利署也在竹市客雅水資中心增設RO淨水設備，讓產業用水沒有問題。從「上天、下海」，林智堅說，政府想盡辦法找水，也要呼籲民眾節水，從三個努力著手，市府努力找水、業者努力節水、民眾努力省水。

賴建信表示，年初跟新竹市府一起規劃抗旱應變計畫，除了抗旱水井、相關備援抗旱等都已演練，在水情的關鍵時刻，讓各位廠商生產不中斷，也希望透過座談會了解各方意見，一起構想，並為大家說明、讓大家安心。

傅金門表示，園區用水是總量管制，20年前就成立節水團，去年營業額10%用水量卻下降，可見節水有效，水情長期規劃才是根本之道。

新竹市工務處表示，竹市與中央攜手，有五大開源方案，第一「北水南調」，在今(110)年二月初完成工程，一日可提供大新竹20萬噸水源；第二「向天造雨」，在寶二水庫實施人工增雨作業；第三「向海借水」，在南寮設置緊急海淡設施，完成後每天可供水1.3萬噸。

第四「循環利用」，水利署在客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水設備」，2月起每天供1500噸再生水，可作工業冷卻水，也已有多家園區登記利用。第五設置「抗旱井」，大新竹共有17口抗旱水井，16口在竹市、1口在竹縣，每天可供水3.2萬噸。

新竹市工務處表示，新竹市水情目前為第三級減量供水「橙燈」，首次進入全日減壓供水階段。目前，除1500噸再生水可作工業冷卻水，新竹客雅水資源回收中心現每天可供1萬噸回收水，供澆灌取用。

此外，今(110)年6月底前，市府取消工業水井地下水權限制，鼓勵產業可多利用自有地下水源，紓解用水需求。目前也已著手整備抗旱井，地下水井共有210口，若遇下一階段限水，可作為支援抗旱井使用。

ET快訊
快訊／Junior認了分手7年空姐女友！半年前才同遊淡水
這4種關係「最容易外遇」！　網同感：真的最會發生
罔腰穿小可愛跨坐男友　網狂盯腹部：恭喜卸貨
無印良品「史上最多商品降價」！　比日本還便宜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林「防災士培訓」開訓　李鴻源受聘顧問協助推廣防災

終結小廣告兼美化市容！南投市提高獎金　懸賞號召民眾投入

蘇花東澳段砂石車過彎太快翻車　砂石灑滿地司機受傷

實在「猴賽雷」　偷竊他人機車上外套警方傳喚到案

2021翻玩斗六「創意梗圖競賽」　5月2日前投稿首獎5千元

雲林生技廠做堆肥臭翻天！鄉民1年陳情41次　縣府責令停工

竹市府、水利署、園區廠商會談　共商新竹水資源規劃

彰化遲緩兒早療機構掛零？家長焦急求助　社會處：有19個免費據點

台東縱谷3鄉鎮農會三巨頭出爐　總幹事任內表現優均獲連任

「再見了天橋」期待蛻變基隆　留言分享抽限量專屬文創小物

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

雲林「防災士培訓」開訓　李鴻源受聘顧問協助推廣防災

終結小廣告兼美化市容！南投市提高獎金　懸賞號召民眾投入

蘇花東澳段砂石車過彎太快翻車　砂石灑滿地司機受傷

實在「猴賽雷」　偷竊他人機車上外套警方傳喚到案

2021翻玩斗六「創意梗圖競賽」　5月2日前投稿首獎5千元

雲林生技廠做堆肥臭翻天！鄉民1年陳情41次　縣府責令停工

竹市府、水利署、園區廠商會談　共商新竹水資源規劃

彰化遲緩兒早療機構掛零？家長焦急求助　社會處：有19個免費據點

台東縱谷3鄉鎮農會三巨頭出爐　總幹事任內表現優均獲連任

「再見了天橋」期待蛻變基隆　留言分享抽限量專屬文創小物

「日系運動車款」賽道亂鬥！ZX-25R空降250cc級距馬力王者

雲林「防災士培訓」開訓　李鴻源受聘顧問協助推廣防災

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

味全龍成「首進駐北市職棒隊」　蔡炳坤盼創造3贏「活絡商圈」

黃捷批國民黨想重啟核四「可惡至極」　罷捷團體酸：監督在野黨？

日網友票選希望重製Sony PS上發行遊戲排行　《最終幻想》系列僅獲第三

你在幹嘛！「偷肉現行犯」桌邊被抓到　海豹小眼神求原諒

隋棠、許瑋甯「撞鞋大戰」超養眼！　下衣失蹤狂曬名模級美腿

味全龍登場！《全民打棒球 Pro》改版更新推2VS2即時對戰系統

樂天桃猿安排開季名單　曾總點名2年輕野手

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

女大生坐分隔島拍照被罵　3人現身

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

屏東遊誤入「古道」機車遭叢林「完全吞沒」

孝子家貧母往生「喪葬＋育兒」壓垮他　警揪團疏困

屏東男與女友吵架自囚　朋友來訪打不開救他一命

雙連埤生態教室爭議落幕　荒野將續租

雲林生技廠做堆肥臭翻天！鄉民1年陳情41次

台南後壁蘭花換裝時尚繽紛外衣藍軍相挺

「再見了天橋」期待蛻變基隆　留言分享抽文創小物

勞動部推營造業缺工獎勵

更多熱門

關鍵字：

新竹水情

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

福原愛出遊高帥男起底！

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面