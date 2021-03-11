神說會「家破人亡」！法師之女下嫁破劫　竟逼公婆向10歲孫下跪

▲高雄逆媳逼公公對兒子下跪，更辱罵公婆「白癡」、「智障」，丈夫崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄林姓女子的父親為某道壇的法師，多年前林父與楊姓信徒一家表示，其家庭將面臨家破人亡，要2家人的子女通婚才能解決，而2名子女也遵從父母旨意結婚。然而，這段婚姻關係維持了14天，卻因為男女雙方衝突不斷，林女更稱公婆，「白癡」、「智障」、「賤芭樂」，讓其楊姓丈夫氣不過，決定訴請離婚，最終獲法院判准。

判決書指出，2夫妻從小在道壇上認識，但雙方並無任何感情基礎，更無結婚的可能，但某日身為法師的林父卻告訴楊男父母，「其家庭會面臨家破人亡，祖先墮落的命運，所以神派他們的家庭（指林女一家）要來解救」，因此要林女及楊男結婚，而2人迫於無奈之下，也於2007年5月2日結婚。

楊男指控，林女始終認定他的學經地位不能與她匹配，在家中只有要求，從未付出，且林女更從未稱他父母公婆，反而以「白癡」、「智障」、「賤芭樂」稱呼他們，2人婚前林女就對他施以精神、肉體上的虐待，稍有不如意，還會拳腳相向，而此現象一直到2人婚後，還擴及到了他的父母，他的父親還曾因細故向2人還年幼的兒子下跪道歉，母親更因此罹患憂鬱症。

楊男表示，就連2人的性生活，也全都要看林女臉色，林女甚至還要他外出只能低頭，不准抬頭看其他年輕女子，讓他不堪壓力決定訴請離婚，但林女卻不肯，還反咬他們汙衊，造成2人因此分居。

對此，林女駁斥楊男說法，表示雙方婚後非常和睦，甚至還甜蜜計畫要生二胎，但楊男及公婆卻逼他簽下離婚協議，所幸最終被法院判定無效定讞，不過，在此期間，她母親更因為壓力大而投河自盡，讓她精神大受打擊，幾近崩潰。

法院審理時調閱雙方互告的資料，發現雙方婚後因細故多有齟齬，林女更無故辱罵公婆，導致婚姻出現裂痕，林女有錯在先，但楊男卻不積極正面處理，以解決雙方問題，反而跟著父母用宗教名義對林女施壓，同樣也該負起責任，法官審酌2人經濟狀況等，最終判准離婚，而2人未成年的兒子則判給林女扶養。

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