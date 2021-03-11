前空姐提油燒夫！「保險受益人」改成她　公婆怒控：根本謀財害命

▲前空姐住家今晨傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中市豐原區社皮路11日清晨6時許發生一場嚴重火警，當時一名李姓前空姐疑似趁著丈夫熟睡時，提油縱火燒夫，導致丈夫全身受有80%的二度灼傷，前空姐本身也因此受到50%的三度灼傷，目前兩人均已被送往醫院搶救。對此，李女婆婆控訴，過去公婆倆曾幫兒子買保險，但10日卻接獲保險公司電話，稱保險受益人從公公改成李女本人，沒想到11日就發生縱火案件，讓公婆怒控，根本是謀財害命。

這起事故發生在11日清晨6時許，家住台中豐原的李女疑似與楊姓丈夫發生爭執，2人大吵一架後，李女竟提油縱火燒夫，導致楊男全身80%的二度燒燙傷，而李女自己也受到50%燒燙傷，雙雙送進醫院搶救。

▲前空姐住家今晨傳火警。（圖／民眾提供）

回顧這起糾紛起因，李女日前在臉書爆料，稱公婆得知她比丈夫年紀大7歲後，不僅常藉故刁難、各種言語霸凌，日前自己更被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，而當時她拿出菜刀自保，卻在扭打過程中被婆婆不慎用菜刀割傷手，而李女也憤怒的表示，婆婆將其咬傷之後，竟反跟丈夫聲稱，是她自己自殘咬傷的。

▲前空姐控婆婆咬人，今晨住家傳火警。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、L女提供）

李女PO文事後引起網友熱議，媒體也大肆報導，不過，這場婆媳糾紛還沒落幕，11日卻又傳出李女潑灑汽油縱火一事，震驚全台。

對此，有媒體訪問到楊男父母，2人對於媳婦縱火一事似乎不太意外，而楊母更指控，10日他們接獲保險公司通知，稱兒子的保險受益人從楊父改成李女的名字，也讓公婆倆不禁懷疑，「這根本謀財害命！」目前李女、楊男皆送醫搶救，至於這場雙方各執一詞的家庭羅生門、事件詳細發生原因等，皆有待進一步調查釐清。

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